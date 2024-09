Rueda reclama a Sánchez que lo reciba pero insiste en que no abordará la financiación de forma "bilateral"

El jefe del Ejecutivo gallego, Alfonso Rueda, ha vuelto a reclamar que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, lo convoque a un encuentro institucional de arranque de legislatura, pero ha advertido que no discutirá de forma "bilateral" la reforma del sistema de financiación autonómica porque "a Galicia no le convendría en ningún caso". Este lunes, a preguntas de los medios en la comparecencia de prensa posterior al Consello de la Xunta, Rueda ha subrayado que quiere ser recibido por Sánchez cuando ya ha transcurrido casi medio año desde su toma de posesión porque "tiene muchas cosas que hablar" con el presidente del Gobierno en un encuentro cara a cara, aunque una de ellas, ha remarcado, no será la remodelación del sistema de financiación. "Si el presidente del Gobierno lo que pretende es hablar de cuestiones de financiación de forma bilateral para evitar hablar con todos le diré que, desde luego, esa conversación con el presidente de la Xunta no la puede tener porque a Galicia le interesa que nos sentemos todos", ha aseverado el mandatario autonómico. En este sentido, ha incidido en que "por supuesto" que acudirá al encuentro de Sánchez si éste lo convoca pero rechaza la ronda de reuniones avanzada por el presidente la semana pasada al entender que se trata de una forma de evitar "dar la cara" en una Conferencia de Presidentes en la que "lo primero" a lo que tendría que hacer frente sería a la petición de "explicaciones" sobre el acuerdo de gobernabilidad en Cataluña entre PSC y ERC. Para Rueda, Sánchez "no puede explicar" al resto de autonomías el contenido del acuerdo que modifica el marco de financiación para Cataluña porque "sabe que si contase la verdad, los movimientos de rechazo que se están produciendo cobrarían cada vez, todavía, más interés". "Cuando no le interesa sentarse con todas las comunidades autónomas a hablar de financiación, es por algo", ha apostillado. Así pues, ha puesto el acento en que Galicia "tiene muchas cosas que hablar" con Pedro Sánchez, al que urge a atender su petición para concretar un encuentro que la Xunta lleva reclamando "meses" durante los cuales sí fueron recibidos en Moncloa "otros presidentes autonómicos elegidos más tarde". En este sentido, ha apuntado que ese hipotético encuentro tendría un "extenso" orden del día con temas que "necesitan un respaldo económico", algo que ve "muy diferente" a discutir sobre el sistema de financiación. Y es que cree que la estrategia del presidente del Gobierno en el debate de la financiación de las comunidades es "seguir profundizando en la desigualdad para beneficiar a algunos", entre los que considera que "no" está Galicia.

