Ángel Piqueras aseguró que su victoria "remontando, aún mola más"

Madrid, 8 sep (EFE).- El español Ángel Piqueras (Honda) logró su primera victoria en el campeonato del mundo de motociclismo al vencer el Gran Premio de San Marino de Moto3 y aseguró que "remontando aún mola más, pero no sé cómo ha sido posible".

"Seguro que me ha ayudado que ayer estuviera enfadado porque me veía muy rápido para luchar con los de delante en esta carrera, y cuando me enteré que tenía las dos 'long lap' me enfadé bastante, pero cuando se me pasó empecé a entender cómo hacerlas para perder menos tiempo y el plan me ha salido bien", reconoció Piqueras.

El joven piloto de 17 años recordó que "en la primera 'long lap' iba segundo y cuando he salido ya he adelantado a varios pilotos, pero he hecho la otra seguida para tener más vueltas para remontar y una vez que llegué a Veijer, sabía que él iría rápido y he conservado neumático".

"Íbamos poco a poco ganándole tiempo a los de delante y cuando quedaban cinco vueltas he tirado con todo lo que tenía y a falta de dos vueltas he intentado todos los adelantamientos posibles y me han salido todos", reconoció satisfecho Piqueras. EFE

JLL