El PPdeG se desmarca de la llamada de Ayuso a plantar a Sánchez: "Llevamos meses pidiendo que por fin reciba a Rueda"

El PP gallego se ha desmarcado de la llamada de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, a los mandatarios populares a no acudir a la ronda de reuniones con los presidentes autonómicos anunciada esta semana por el jefe del Gobierno central, Pedro Sánchez. "Llevamos unos cuantos meses pidiendo que, por fin, el presidente del Gobierno reciba a Alfonso Rueda. La intención es que acuda a trasladarle todas las demandas que estos meses lleva acumulado", ha manifestado este viernes en rueda de prensa el portavoz parlamentario del PP gallego, Alberto Pazos Couñago. En esta línea, se ha preguntado "cuándo tiene pensado" el presidente Sánchez "levantar el veto" a Rueda "cinco meses después" de su toma de posesión, un período en el que, como ha recordado, sí se ha reunido con el nuevo lendakari, Imanol Pradales, y con el president de la Generalitat, Salvador Illa. Para Pazos Couñago, la falta de convocatoria a un encuentro en Moncloa con un presidente autonómico al comienzo de su legislatura es "otro desprecio" hacia Galicia por parte de Sánchez, que tiene "muchas deudas pendientes" con la comunidad. Por lo tanto, ha subrayado que Rueda "acudirá" al encuentro "si Sánchez tiene a bien dejar al lado su sectarismo" y lo convoca para, de esta forma, poder "trasladarle todas las demandas" del Gobierno gallego. En todo caso, ha manifestado sus discrepancias con la ronda de reuniones con las comunidades avanzada por Sánchez porque cree que no es la forma en la que debe ser abordado el debate de la financiación autonómica. Así, ha reclamado la convocatoria de una conferencia de presidentes en la que articular una "negociación multilateral" en lugar de reuniones "uno a uno" en las que ve un intento de Sánchez por "doblarle el brazo" al resto de autonomías para "favorecer" a Cataluña. ALTRI Por otro lado, también se ha referido al informe conocido el pasado jueves en el que la Comisión Europea, en respuesta al BNG, aprecia que el proyecto de Altri no incumple la legislación vigente en cuanto a la Directiva de Emisiones Industriales (DEI) y a la Evaluación de Impacto Ambiental (EIA). Para el portavoz de los populares en el Pazo do Hórreo, la postura de la CE "debería poner fin a los intentos de los nacionalistas gallegos y sus satélites por contar con el apoyo europeo en su lucha contra el proyecto de Altri". "Queda claro que el único objetivo que buscan los nacionalistas gallegos y su eurodiputada a tiempo parcial en Bruselas es poner todas las trabas que puedan para que el proyecto de Altri no sea una realidad y sirva de impulso económico para Galicia y, especialmente, para el interior de nuestra comunidad", ha aseverado.

Compartir nota: Guardar Nuevo