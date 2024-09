El Gobierno pide al PP que aproveche su cumbre de barones para acordar una "posición común" en financiación

La ministra portavoz, Pilar Alegría, ha pedido al PP que aproveche la cumbre de barones que reúne este viernes al presidente 'popular', Alberto Núñez Feijóo, y a sus líderes territoriales, para acordar una "posición común" y que acudan al próximo Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) sin "numerosas voces" y "posiciones absolutamente contrarias". En una entrevista en Telecinco, recogida por Europa Press, la también ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes ha instado a los 'populares' a adoptar una "posición de responsabilidad" y trasladar una postura común sobre el modelo de financiación de las comunidades autónomas para después abordarla en el CPFF. "Aprovechando que hoy el señor Feijóo se reúne con sus barones, donde es verdad que ahí escucho numerosas voces y posiciones absolutamente contrarias, creo que sería importante que adoptaran una posición de responsabilidad y una posición común para abordarla y poder trabajar con ella en el Consejo de Política Fiscal y Financiera", ha expuesto Alegría, subrayando que el PP "gobierna en 11 comunidades autónomas". Feijóo, y sus 'barones' territoriales se reúnen este viernes en el Palacete de los Duques de Pastrana, en Madrid, para exhibir una foto de unidad con la financiación autonómica y denunciar el intento de "división" que, a su juicio, pretende el Gobierno de Pedro Sánchez al asegurar que la financiación singular de Cataluña puede extenderse a otras comunidades. A esta 'cumbre autonómica', que arrancará a las 11.00, acudirán los 11 presidentes autonómicos del PP, los presidentes de Ceuta y Melilla, y el vicepresidente de Canarias. Aparte de Feijóo, están previstas las comparecencias de cada uno de los presidentes a su término, como sucede cuando se convoca una Conferencia de Presidentes, una exigencia constante del PP a Sánchez en los últimos meses. En ese encuentro, Feijóo y sus presidentes aprobarán un documento en el que condenan "totalmente la artimaña de la bilateralidad con los separatistas con la que el Gobierno de España pretende camuflar su determinación de construir un país con ciudadanos de primera y de segunda". Además, se comprometerán a "no romper la multilateralidad en ningún supuesto". "EL BdE NO ES UN CONTRAPODER" Preguntada por el nombramiento de José Luis Escrivá como gobernador del Banco de España, Alegría ha defendido nuevamente la idoneidad del exministro para el cargo y ha recordado que el banco central español "no es un contrapoder" del Gobierno. "El Banco de España es una institución absolutamente autónoma, que está reconocida por ley", ha sostenido la portavoz del Ejecutivo, para después recalcar que es "prerrogativa" del presidente del Gobierno elegir al gobernador del Banco de España y que ofreció al PP la oportunidad de elegir al subgobernador de la entidad.

