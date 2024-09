Bolaños critica el recurso del PP ante el TC por la ley de amnistía: "Es una pantomima"

El ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, ha señalado este viernes que el recurso de inconstitucionalidad presentado por el PP contra la ley de amnistía "es una pantomima", y lo ha calificado como "el último acto del teatro del Partido Popular". Así se ha pronunciado en declaraciones a los medios antes de asistir a la toma de posesión del nuevo magistrado del Tribunal Constitucional (TC), José María Macías, donde ha incidido en que la ley de amnistía ya se ha aplicado a un centenar de personas y que es una norma "muy positiva" que ya ha dado sus frutos en Cataluña. Por eso, y a pesar de que ha recalcado que el Grupo Parlamentario Popular está en su derecho a presentar un recurso de inconstitucionalidad contra la ley, ayer mismo fue registrado, ha puesto el foco en que le extraña que los de Núñez Feijóo esperaran a septiembre cuando el discurso de los 'populares' ha sido en los últimos meses el de "que la democracia estaba en riesgo y que la Constitución se quebraba". "Me extrañó que se fueran de vacaciones y lo dejaran para septiembre. En realidad no es más que una demostración más, una más, de toda la pantomima del PP con la ley de amnistía", ha aseverado, para destacar que la ley funciona, que "la normalización de la convivencia en Cataluña es un hecho". NUEVA PETICIÓN DE INDULTO Sobre la nueva petición de indulto para los líderes independentistas para el delito de malversación, que ha trascendido esta misma semana, Bolaños ha recordado que ha sido presentada por un particular ajeno al procedimiento del 'procés', y que desde el Ministerio de Justicia se han limitado a "cumplir la ley y dar trámite a esa solicitud" dando traslado al Supremo para que emita informes. "Se van a recabar todos los informes, como pasa, con toda normalidad, con cualquier solicitud de indulto que se haga en nuestro país (...), la ley permite que pueda ser un tercero, que pueda ser un particular que nada tiene que ver en este caso con las partes que están personadas en el procedimiento penal", ha añadido. "NORMALIDAD INSTITUCIONAL" El ministro ha subrayado además que, con el nombramiento de Macías para el TC, "se cierra el círculo de la normalidad institucional tanto en el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y el Tribunal Supremo (TS) como también en el Tribunal Constitucional". "Podemos decir que los tres poderes del Estado, el Legislativo, el Ejecutivo y también el Judicial están funcionando con normalidad institucional después de una situación durante cinco años y medio de bloqueo, donde desafortunadamente el Poder Judicial no pudo desarrollar en plenitud todas sus capacidades y todas sus competencias", ha destacado. Además, Bolaños se ha felicitado por la apertura del año judicial que se celebró ayer y que tuvo como una de sus protagonistas destacadas a la magistrada Isabel Perelló, "la primera presidenta de la historia de nuestro país en el TS y en el CGPJ". Al hilo, sobre las palabras de Perelló en su discurso, donde destacó que "ningún poder del Estado puede dar instrucciones" a los magistrados, el ministro ha señalado que el Gobierno comparte "plenamente" las líneas del discurso. Y ha destacado además que tuvo una parte "muy novedosa", porque "habló de igualdad entre hombres y mujeres, habló de esa brecha que se produce con una mayoría de la carrera judicial que son mujeres y, sin embargo, una mayoría de hombres que ocupan los puestos de jefatura en la Judicatura". "Esto demuestra que hay una nueva etapa en el CGPJ y también demuestra que España avanza y que la igualdad entre hombres y mujeres es un elemento fundamental en España, afortunadamente que todos reconocemos como esencial", ha añadido.

Compartir nota: Guardar Nuevo