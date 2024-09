Kento Hashimoto llega al Eibar club con "ganas de empezar" un "reto nuevo"

Eibar (Gipuzkoa), 4 sep (EFE).- El nuevo fichaje del Eibar, el japonés Kento Hashimoto, ha afirmado este miércoles que tiene "muchas ganas de empezar" a jugar con su nuevo club, que le supone "un nuevo reto" en su carrera.

Hashimoto ha comentado que estuvo contento en el Huesca durante dos años pero "un reto nuevo", una posibilidad que se le abrió en el último día de mercado. "Estaba sorprendido, pero muy feliz, ya que estoy muy contento de estar aquí y tengo muchas ganas de empezar", ha añadido.

Del Eibar sabía que "es un equipo muy fuerte" porque cuando jugaba en Huesca siempre les "costaba mucho" enfrentarse al club armero.

El centrocampista japonés tuvo oportunidad de ver el lunes el partido que el Eibar disputó en Ipurua contra el Levante y dijo que vio un partido de "mucho nivel" y que está "impresionado" de jugar en ese equipo.

"Me dieron la bienvenida y todos fueron muy amables, me sentí a gusto. Antes de venir hablé con Taka (Inui) y (Yoshi) Muto (exjugadores armeros) y me dijeron que es un equipo espectacular", ha comentado.

En cuanto a sus características, se ha definido como un medio centro que trabaja y corre mucho y cuya especialidad es el robo del balón. Ha añadido que llega para ayudar al equipo "al máximo".

El director deportivo, César Palacios, presente en el acto dijo que Hashimoto es un jugador con "experiencia", que ha jugado en la selección de su país y conoce la Segunda División por los años que ha estado en Huesca.

"Viene a ayudarnos, a ser más competitivos, nos puede dar en el centro del campo esa madurez, esa experiencia, él ha vivido dos años duros en Huesca y sabe la dificultad y la exigencia máxima que tiene esta categoría", concluyó Palacios. EFE.

