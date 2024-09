Imbroda pide a Sánchez que abandone la "improvisación" sobre migración y apoye a Ceuta y Canarias

El presidente de Melilla, Juan José Imbroda (PP), ha reclamado este miércoles al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que abandone la "improvisación" en política de migración y ayude a Canarias y Ceuta ante la presión migratoria que están padeciendo. En declaraciones a Canal Sur Radio, recogidas por Europa Press, Imbroda ha indicado que Canarias y Ceuta, en lo que respecta a la llegada de migrantes, tienen en estos momentos una situación mucho más complicada que Melilla, donde se están manteniendo unas "cifras bastante aceptables" actualmente. Ha mostrado su preocupación especialmente por los menores migrantes no acompañados que están llegando a Canarias o Ceuta y que son trasladados a la península. A su juicio, esto no se está haciendo bien por parte del Gobierno central, ya que se está produciendo un claro "efecto llamada". Según ha explicado, esos menores quieren llegar a Canarias o Ceuta porque están convencidos de que luego serán trasladados a otras comunidades autónomas. Para Imbroda, Pedro Sánchez tiene que dejar la "improvisación" y de ir a "salto de mata" y tiene que convocar ya la Conferencia de Presidentes para abordar este asunto, poniendo encima de la mesa tanto la Ley de Extranjería como la Ley de Protección del Menor, la cual se está aplicando para estos casos de menores migrantes no acompañados. "No puede dejarse a Canarias como está ahora mismo ni a Ceuta tampoco", ha recalcado Imbroda, para quien es fundamental que el Gobierno central destine más recursos a esos territorios para que puedan hacer frente al fenómeno migratorio que están sufriendo.

