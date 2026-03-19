4-0 El Barça sentencia al Noia Freixenet en la segunda parte y ya está en semifinales

Sant Sadurní d’Anoia (Barcelona), 19 Mar (EFE).- El Barça, el equipo más laureado de la Copa del Rey con 26 títulos, sentenció este viernes al anfitrión Noia Freixenet en su Pabellón Olímpico del Ateneo Agrícola de Sant Sadurní d’Anoia (Barcelona) con cuatro goles en catorce minutos de la segunda parte para meterse en semifinales.

El conjunto azulgrana se tomó así la revancha ante un cuadro chavista que le había apeado en esta misma ronda en la pasada edición (0-2) para consolidar su candidatura a recuperar el título dos años después.

La primera mitad respondió a lo esperado: un duelo equilibrado, de alta exigencia táctica, en el que ambos equipos dispusieron de ocasiones, pero sin lograr decantar el marcador.

Tras el descanso, el Barça impuso su pegada. Ignacio Alabart abrió el camino y Sergi Llorca, Eloy Cervera y Ferran Font ampliaron la ventaja en un golpe psicológico del que el Noia ya no se repuso.

Con esta victoria, el Barça lanza un aviso como gran favorito y se medirá este sábado al Calafell La Menorquina en la primera semifinal, prevista para las 14:00 horas. EFE

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