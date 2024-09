Espadas afirma que "miente" quien habla de "cupo catalán" porque el pacto con ERC recoge "solidaridad interterritorial"

El secretario general del PSOE-A y portavoz del Grupo Socialista en el Senado, Juan Espadas, ha asegurado este martes que "miente" quien considera que el acuerdo con ERC sobre la financiación singular de Cataluña es un "cupo catalán", cuando en él se recoge la "solidaridad interterritorial". En declaraciones a Canal Sur Radio, recogidas por Europa Press, Juan Espadas ha querido dejar claro que Cataluña habla de una financiación singular en la que se plantea la "solidaridad interterritorial", algo que no ocurre con el "cupo vasco" que está recogido en la Constitución. "A quien me diga que esto es un cupo catalán le digo que miente; así de claro", ha sentenciado Espadas. Asimismo, ha hecho referencia a las advertencias sobre el acuerdo con ERC de compañeros socialistas como el expresidente del Gobierno Felipe González y los expresidentes de la Junta Susana Díaz y José Rodríguez de la Borbolla. Así, en cuanto a la intervención que hizo Susana Díaz en la Interparlamentaria del PSOE-A celebrada el pasado sábado, Espadas ha indicado que tanto él como la vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, comparten con la expresidenta de la Junta que una financiación singular de Cataluña no puede ir en contra de la "igualdad y la solidaridad interterritorial" que está en la Constitución. "Y yo lo suscribo, pero es que lo suscribe María Jesús Montero, igual", ha indicado Espadas, quien ha indicado que, no obstante, sí puede discrepar con la opinión de Díaz relativa a que es "imposible" que si Cataluña tiene algún tipo de singularidad, "cuadre, la financiación para todos, manteniendo lo que ella entiende que debe ser una financiación justa para Andalucía". "Pero eso lo van a decir los números cuando nos sentemos en una mesa a hablar de en qué se concreta la financiación de Cataluña y cuál es la petición y el proyecto y la propuesta que hace Andalucía", ha indicado el dirigente del PSOE-A, quien ha agregado que tanto a Díaz como a otros compañeros que "mientras la solidaridad interterritorial esté en el modelo de financiación, eso se llama federal, no confederal". "Lo diga Pepe Rodríguez de la Borbolla o lo diga Felipe González. Es decir, la solidaridad interterritorial marca un proyecto de igualdad y de desarrollo federal de nuestro estado", ha indicado Espadas, quien ha querido dejar claro que el PSOE no defiende, en modo alguno, una "confederalización" que sería la sucesión "de cupos vascos". Ha insistido en que no se puede hablar de cupo catalán, "porque es falso", ya que en el acuerdo sobre la financiación singular de Cataluña se está "hablando de la solidaridad junto a la igualdad y a las especificidades que quiere Cataluña". Respecto a los pronunciamientos de Susana Díaz en determinados programas de televisión sobre este asunto, Espadas ha expresado su respeto ante el hecho de que a la expresidenta de la Junta le haya "encantado" el "tema de la tele", pero ha considerado que "cuestiones de ámbito político" que con complejas no deberían mezclarse, en la misma mesa, con otras cuestiones que son más de entretenimiento o de otro tipo de enfoque.

