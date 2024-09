PP canario niega que esté "poco colaborador" con la ley de extranjería y dice que sus demandas no son "un capricho"

El vicepresidente del Gobierno de Canarias y presidente del PP en el archipiélago, Manuel Domínguez, ha negado este lunes que su partido esté "poco colaborador" con la reforma de la ley de extranjería para hacer obligatoria la derivación de menores migrantes no acompañados entre el resto de comunidades autónomas. En una rueda de prensa para dar cuenta de los acuerdos del Consejo de Gobierno ha resaltado que las propuestas cursadas por su partido no son "un capricho", aparte de que serán positivas para Canarias y para el resto de comunidades. En ese sentido ha señalado, por ejemplo, que haya recursos económico suficientes para garantizar la acogida de los menores --ha puesto sobre la mesa que los 50 millones ofrecidos por el Gobierno son insuficientes--, que se declare la 'emergencia migratoria' para poder hacer contrataciones, fijar un cupo mínimo por comunidades o que se convoque una Conferencia de Presidentes para explicar la situación a las comunidades autónomas. "No nos pueden dejar solos, necesitamos que quien gobierna actúe. El PP está en predisposición a la negociación, con mano tendida, propuestas e ideas", ha comentado. Domínguez cree que estas medidas no son "imposibles de cumplir" y realmente son una "necesidad" para Canarias, remarcando que su partido negocia con las cartas "boca arriba" y ahora le toca al Gobierno central "dar un paso al frente", y si puede ser vía decreto ley mejor, porque es "más rápida". "No jugamos con cartas marcadas ni jugamos al solitario, queremos que se nos atienda en Europa como al resto de países. Canarias está pidiendo auxilio", ha señalado. En ese sentido ha indicado que no pueden "dejar solos" a los canarios. "Necesitamos que quien gobierna actúe. El PP está en predisposición a la negociación, con mano tendida, propuestas e ideas", ha comentado.

