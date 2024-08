Alguacil destaca que si Óskarsson y Aguerd entrenan con normalidad "estarán en la lista"

San Sebastián, 31 ago (EFE). - El entrenador de la Real Sociedad, Imanol Alguacil, dejó claro que si los flamantes fichajes del club, Orri Óskarsson y Nayef Aguerd, "entrenan y no tienen ningún contratiempo, seguramente estarán en la lista y viajarán" a Madrid para enfrentarse al Getafe CF.

Y es que las dos nuevas incorporaciones txuri urdin llegaron el viernes 'in extremis', justo antes del cierre de mercado.

Algo que parece no quitó el sueño al míster realista.

"Ayer a las 23:20h, le dejé el teléfono a mi hijo y me fui a la cama. Le dije que se lo dejaba y que si había una llamada importante, que me avisase. Me fui sabiendo qué jugadores había pedido, y que si no venían Óskarsson y Aguerd, no hubiese venido nadie, porque no quería a nadie más", afirmó.

Del ariete islandés destacó que "no hay duda de que viene ya en forma, aunque habrá que ver cómo ha aterrizado, ya que habrán sido días intensos para él".

A la vez, aprovechó la rueda de prensa para hacer un repaso del delantero que ha fichado el director deportivo Roberto Olabe para el plantel.

"Es joven y con mucho futuro. Tiene un nivel asociativo interesante, con mucha calidad y verticalidad, además de buenos movimientos. Y, sobre todo, tiene gol", remarcó.

Respecto al central marroquí, Alguacil reveló que le ha trasladado que "se encuentra bien y que está para jugar. Es un jugador competitivo y poderoso. Pese a ser joven, tiene madurez y eso aportará mucho al equipo".

En frente espera el Getafé de José Bordalás, un técnico al que admira el de Orio.

"Es un gran entrenador que saca mucho rédito de los jugadores que tiene. Nunca he hablado mal de sus equipos, al contrario, los alabo. A todos los equipos nos cuesta ganar allí, y eso es porque en casa hacen muchas cosas bien", afirmó Alguacil.

Un encuentro que se disputará en el Coliseum, y al que la Real llegará sin su capitán, Mikel Oyarzabal, tras la tarjeta roja vista ante el Deportivo Alavés.

Además queda por ver si Álvaro Odriozola y Ander Barrenetxea entran en la convocatoria.

"Son muchos los días que han estado fuera de los entrenamientos y la dinámica del equipo, y al final se pierde mucho. En pretemporada no han podido acumular los minutos suficientes, y eso hace que aún no estén al 100%", explicó el entrenador.

Por último, aprovechó la rueda de prensa para hacer una rápida valoración de los rivales que a la Real le tocaron ayer en la Liga Europa de los que destacó que "son muy buenos equipos".

Pero "está claro que hay que ir partido a partido, ya que los cuadros van a depender de otros resultados también", concluyó. EFE

