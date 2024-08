El Gobierno carga contra la "bajeza" de Feijóo por usar la inmigración "para buscar una revuelta social"

La ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, ha cargado contra el presidente del partido de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, por su "bajeza e irreponsabilidad, por utilizar un asunto como la inmigración para buscar una revuelta social, en unos posicionamientos que superan la extrema derecha". "Está superando la extrema derecha. Es de extrema inhumanidad utilizar la migración para hacer política", ha criticado Rodríguez, que ha reaccionado de este modo tras ser preguntada durante una rueda de prensa en Toledo por el el mensaje publicado por Feijóo en 'X' con el que acusa al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de promocionar España "como destino de migración", "alentando un efecto llamada en la peor crisis de migración irregular". Tras reprochar a Feijóo que llegase a la dirección nacional del PP diciendo que "iba a ser un hombre moderado, que llegaba a poner sensatez a la política española y que no iba a hacer política a golpe de tuit", ha insistido en que el mensaje que ha publicado en el antiguo Twitter "muestra bajeza moral". "No se puede permitir en el jefe de la oposición de un partido que tiene muchos españoles que confía que confían en él, como es el Partido Popular. Estoy segura de que ese tuit no es compartido por una inmensa mayoría de la militancia del Partido Popular ni de la sociedad española", ha aseverado Rodríguez, convencida de que "la sociedad española está muy por encima de esa bajeza, de ese llamamiento, de esa irresponsabilidad a utilizar un asunto como la inmigración para buscar una revuelta social en unos posicionamientos que superan la extrema derecha". Por ello, se ha mostrado confiada en que, en las próximas horas, "Feijóo se esté arrepintiendo ya de ese tuit y que, siguiendo sus palabras, borre su cuenta para no volver a cometer una irresponsabilidad tan grande como la que acaba de hacer utilizando el dolor de las personas". Y es que, la titular nacional de Vivienda y Agenda Urbana, haciendo suyas las palabras que el presidente del Gobierno pronunciaba este martes desde Mauritania, ha defendido que "la migración nunca puede perder su perspectiva humana". "Migración son personas que se mueven por el dolor de las guerras, del hambre. Los seres humanos no podemos olvidarnos nunca, que somos seres humanos y que los que cogen una barca para salir de allí son seres humanos como nosotros, con distinto color de piel, pero seres humanos como nosotros". A juicio de Rodríguez, esa "perspectiva humanista" nunca debe perderse de los partidos que se consideran demócratas, como el PP. "La democracia se ancla también sobre valores humanos, sobre los acuerdos de los derechos humanos, sobre los pilares de la Unión Europea, que son sobre los que trabaja el Gobierno de España". Por ello, repitiendo lo dicho por Sánchez, ha incidido en la necesidad de abordar la migración con esa "perspectiva humana, de seguridad y también ordenada". "Una perspectiva humana que hemos de trabajar en el ámbito europeo, como está haciendo España, con ese pacto de migración y asilo. Una perspectiva de gestión de la política migratoria que pasa por la cooperación con los países de origen y de tránsito, como esta mañana, está haciendo el presidente del gobierno". Así las cosas, ha añadido que la política migratoria también ha de abordar la persecución de la trata de seres humanos y de las mafias y por llevar a cabo políticas de integración y de acogida, "como las que hace nuestro país". De ahí que haya preguntado a Feijóo cuál es la política migratoria que defiende el Partido Popular. "¿Es esa? ¿Es la del odio? ¿La del racismo? ¿La de la xenofobia? ¿Es la de Vox? ¿Ha superado a Vox?". "Esa es la pregunta que tiene que estar respondiendo el señor Feijóo. Estoy convencida que ha defraudado a una mayoría de españoles y que, sin duda, es motivo de preocupación que el principal partido de la oposición tenga un dirigente que piensa así y se expresa así", ha concluido.

