Podemos insta al Gobierno a regularizar a un millón de migrantes: "Se necesitan más trabajadores y menos racistas"

El responsable de Organización de Podemos y coportavoz del partido, Pablo Fernández, ha exigido al Gobierno la regularización de al menos un millón de migrantes que están residiendo y trabajando en nuestro país porque considera que lo que necesita España son "más trabajadores" y "menos racistas como Vox y 'Alvise'". En rueda de prensa en la sede del partido morado, Pablo Fernández ha recordado que el Congreso tiene en tramitación una Iniciativa Legislativa Popular (ILP) para regularizar a medio millón de migrantes que residen desde hace años en España, pero el texto acumula prorrogas del plazo de enmiendas y no acaba de avanzar. A su juicio, tanto el Pacto Europeo de Migración y Asilo aprobado por el Partido Popular y por el Partido Socialista Europeos, como algunos aspectos de la Ley de Extranjería actualmente en nuestro país, "son normativas que criminalizan a las personas migrantes y que tratan a la migración como si fuese un problema de seguridad ciudadana o de orden público y no como lo que realmente es, que es política humanitaria basada en el respeto a los Derechos Humanos y a las personas migrantes". Lo que exige Podemos es "aprobar de una vez por todas" la ILP y, en caso de que no tengan apoyos parlamentarios suficientes, emplaza al Gobierno de coalición a regularizar directamente a un millón de personas que están en situación irregular. "Es evidente que no hay seres humanos ilegales y que en España se deben regularizar a esas personas migrantes de una vez por todas", ha enfatizado. "Porque España necesita y precisa más trabajadores y trabajadoras con derechos y menos racistas miserables como Alvise, como Albiol, como Vox o como tantos racistas y xenófobos que van esparciendo sus discursos de odio y sus bulos", ha subrayado. Por eso, también reclama al Ejecutivo que actúe contra "los discursos de odio y contra los continuos bulos promovidos día sí y día también por la ultraderecha".

