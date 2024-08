El PP balear pide la comparecencia del delegado del Gobierno en el Parlament por el "colapso de servicios del Estado"

El PP ha registrado en el Parlament una solicitud de comparecencia del delegado del Gobierno en Baleares, Alfonso Rodríguez, por el "colapso de los servicios del Estado en Baleares", en palabras de los 'populares'. En un comunicado, los diputados del PP han reprochado a Rodríguez su "inacción" ante "la falta de policía y guardia civil, el colapso en Extranjería y en la Seguridad Social, las consecuencias de la DANA en Son Sant Joan o la actual crisis migratoria". "A Rodríguez Badal se le multiplican los frentes y no puede dedicarse únicamente a hacer de portavoz de Pedro Sánchez, sino también tiene que ocuparse de los temas que son competencia del Gobierno en Baleares", ha declarado el portavoz del Grupo Parlamentario Popular, Sebastià Sagreras. El diputado ha dicho desconocer "qué gestiones está haciendo Rodríguez, ni si ha solicitado ningún tipo de refuerzo a Sánchez para hacer frente a la crisis migratoria, cuando Baleares en lo que va de año ya ha superado las pateras que llegaron en todo 2023". Esto representa, advertía Sagreras, "más de 2.300 migrantes cuando todavía queda por atravesar la temporada de mayor número de llegadas". Además, el PP recalca que Rodríguez "tampoco se ha pronunciado sobre el colapso en Extranjería que ha desembocado en el surgimiento de un mercado negro de citas", o que "el colapso de las oficinas de la Seguridad Social acumule retrasos de hasta ocho meses en la tramitación de prestaciones básicas a ciudadanos de las islas, que, mientras, se ven abocados a la pobreza". Igualmente Sagreras ha lamentado la "grave falta de efectivos de la Policia Nacional y de Guardia Civil" en Baleares, mientras siguen "sin noticias de la necesaria actualización de la indemnización de residencia para una insularidad digna". En este punto ha recordado que el Govern prepara deducciones fiscales específicas para fidelizar a los efectivos. "Tampoco supimos nada del delegado del Gobierno durante la DANA que vivimos en las islas hace pocos días y que provocó el colapso del aeropuerto de Son Sant Joan con cientos de pasajeros obligados a dormir en unas instalaciones que son competencia del Gobierno", ha añadido, por último, Sagreras. La Comisión de Asuntos Institucionales y Generales del Parlament deberá votar si aprueba la solicitud de comparecencia. Cabe recordar, sin embargo, que el delegado del Gobierno no tiene la obligación de comparecer por tratarse de un representante de una institución estatal sobre el que la Cámara autonómica no tiene competencia; su órgano de control sería el Congreso.

