Feijóo dice que el PSOE pide contratos de la empresa de su hermana para "tapar su corrupción": "Acredita desesperación"

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, considera que el PSOE y el Gobierno están poniendo el "ventilador" al pedirle explicaciones sobre los contratos de la Xunta de Galicia con la empresa en la que trabaja su hermana y lo atribuye a "intentar tapar todos los casos de corrupción" que afectan al entorno de Pedro Sánchez y al partido. Tras subrayar que no tiene nada que "ocultar" tras 30 años dedicados al servicio público, ha aconsejado a los socialistas que no sigan "haciendo el ridículo" porque "lo único que acredita es su desesperación". "Yo lamento la situación procesal de la familia del señor Sánchez y lamento la situación del PSOE o del Gobierno, pero si lo que pretenden es poner el ventilador, además de tomar el pelo a los españoles, me parece que es una estrategia tan infantil que delata claramente lo que quieren ocultar", ha declarado Feijóo en una entrevista con Europa Press, a la que acude con gafas oscuras tras la operación de desprendimiento de retina a la que se sometió este verano. El PSOE ha pedido explicaciones a Feijóo y le ha amenazado con posibles acciones legales alegando que puede existir "trato de favor e incluso revelación de información privilegiada" de la Xunta con su hermana, que dirige la empresa Eulen para la zona del noroeste de España. Los socialistas --que hablan de adjudicaciones por importe de 54 millones entre el mandato de Feijóo y de su sucesor, Alfonso Rueda-- reclaman que los contratos con esa compañía se hagan públicos, incluyendo las ofertas de las empresas competidoras en los concursos. UNA MULTINACIONAL QUE "CONTRATA CON TODAS LAS ADMINISTRACIONES" El jefe de la oposición ha animado al PSOE a solicitar también los contratos de Eulen en aquellos territorios gobernados por los socialistas. "Le propongo también que revisen los contratos de esa empresa con las comunidades autónomas donde el Partido Socialista gobierna o donde ha gobernado. Incluso a los partidos independentistas también", ha enfatizado. También ha extendido al Ejecutivo esa labor de análisis de sus contratos con esa compañía. "Le propongo al Gobierno que revise los contratos de sus Ministerios y de sus organismos autónomos y de la Administración del Estado con esa empresa", ha resaltado, para añadir que así podrán "dar por concluido este ventilador tan infantil". Feijóo ha subrayado que el Grupo Eulen es una empresa "multinacional" que "da empleo a más de 75.000 personas", "factura más de 1.000 millones de euros" y "contrata con todas las administraciones públicas". Y ha añadido que su hermana, que "no tiene una acción de esa empresa", es una trabajadora "por cuenta ajena". TRAS 30 AÑOS DE SERVICIO PÚBLICO "NO HAY NADA QUE OCULTAR" Por eso, ha insistido en que esta estrategia le parece que es de "un infantilismo impropio de un Gobierno" y ha agregado que "hay que tener un poquito más de vergüenza". "Es un ventilador tan forzado para intentar tapar todos los casos de corrupción que afectan al Gobierno que se cae en el infantilismo", ha abundado. Feijóo ha indicado que el PSOE llegó a pedir en la comisión de las mascarillas del Congreso "las declaraciones de la renta" de su hermana e "información sobre su actividad laboral". "Ningún problema, que pidan lo que quieran, que no hay nada que ocultar. No soy como ellos", ha declarado, para añadir que "la cortina de humo es tan soez" que, a su juicio, muestra que el PSOE está "preocupado" por los casos que le afectan. El presidente de los 'populares' ha asegurado que lleva "30 años dedicado al servicio público" y "nunca" ha tenido "ningún problema ni ninguna sospecha en relación a este asunto ni con ningún otro asunto". "Por consiguiente, allá ellos, que digan lo que quieran, que hagan lo que quieran", ha espetado a los socialistas. A renglón seguido, Feijóo ha emplazado al jefe del Ejecutivo a ofrecer explicaciones sobre los presuntos casos de corrupción que afectan al PSOE y a su entorno familiar, avisando que su partido no va a "mirar para otro lado" ante los "desmanes" ni va a "hacer la vista gorda como el independentismo" porque el Gobierno les da "todo lo que piden". NO HAY "OTRA VÍA" QUE LLAMAR A SÁNCHEZ A LA COMISION En esta tesitura, ha asegurado que, aunque a él no le "gusta ver comparecer al presidente del país en una comisión de investigación", no le deja "otra vía". Eso sí, ha reconocido que el PP quiere tener "argumentos sólidos" y "contrastados" y, por lo tanto, "lo lógico" es que comparezca cuando empiecen a tener "más conocimiento de los sumarios" que afectan a su entorno y al PSOE. Así, ha relatado que la esposa de Sánchez, Begoña Gómez, "ya está investigada" por el juez Juan Carlos Peinado, y ha agregado que quiere ver también "cómo evoluciona en las próximas semanas" la investigación que afecta a su hermano, David Sánchez. Además, ha confiado en que "en el mes de septiembre" la Audiencia Nacional empiece a levantar el secreto del sumario, "al menos en parte", del caso que afecta al exasesor del exministro José Luis Ábalos, Koldo García, con "los volcados del mas de centenar de móviles incautados por la Audiencia Nacional". NO SE PLANTEA ACTUAR CONTRA LA ESPOSA DEL PRESIDENTE Feijóo ha explicado que su partido ha presentado una denuncia ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) para que "investigue en la vía administrativa" si Pedro Sánchez "ha incurrido o no en un conflicto de intereses" por no inhibirse en las reuniones del Consejo de Ministros que aprobaron el rescate de la aerolínea Air Europa, empresa que "tenía contactos con su familia", en alusión a los "vínculos de naturaleza económica y profesional" de esa compañía con Begoña Gómez que han denunciado los 'populares'. Al ser preguntado si el PP se plantea más actuaciones en el ámbito judicial, como personarse como acusación popular en la causa abierta contra Begoña Gómez, como hizo Vox, Feijóo ha asegurado que él ya dijo "desde el principio" que no "quería meter a la esposa del presidente del Gobierno en este asunto". "Por eso nosotros no nos hemos personado, porque el responsable de lo que ocurre en el Palacio de la Moncloa es el presidente del Gobierno, no es su esposa. Su esposa, si ha actuado de forma delictiva lo dirá un juez", ha manifestado, si bien ha resaltado que lo que están viendo es "inexplicable" tanto "ética" como "políticamente". SÁNCHEZ USA LAS INSTITUCIONES EN SU BENEFICIO El presidente del PP ha señalado que el balance de Sánchez este primer año muestra que tiene "más sumarios abiertos por corrupción que afectan al entorno del presidente, a su partido y a su Gobierno que leyes aprobadas en el último año". "Es un balance absolutamente excepcional desde el punto de vista político", ha sentenciado, para resaltar que es una situación que no habían viso en "45 años de democracia". Feijóo también ha acusado al presidente del Gobierno de "utilizar las instituciones del Estado" en beneficio propio, subrayando que "la Fiscalía del Estado y la Abogacía del Estado se han convertido en "abogados de la familia". El jefe de la oposición ha garantizado que el PP seguirá pidiendo explicaciones a Sánchez sobre "los presuntos negocios que se han hecho en el Palacio de la Moncloa" porque España "es una democracia" y "hay que dar cuenta de lo que ocurre en las instalaciones del Gobierno".

