La CE no ve problemas en la seguridad del suministro de petróleo a través de Ucrania

Bruselas, 23 ago (EFECOM).- El vicepresidente ejecutivo económico de la Comisión Europea, Valdis Dombrovskis, descartó este viernes que haya problemas en la seguridad del suministro de petróleo a Hungría y Eslovaquia a través de Ucrania, pese a las críticas de esos países comunitarios.

“Las entregas de crudo a través del oleoducto Brotherhood han continuado y actualmente no hay ningún problema de seguridad del suministro. Las autoridades ucranianas nos han confirmado que el tránsito en curso de crudo procedente de Rusia hacia Hungría y Eslovaquia no se ve afectado, ya que Lukoil no es el propietario de este petróleo”, indicó en una comunicación a la prensa Dombrovskis.

Aseguró que la CE prestó “inmediata y máxima atención a las preocupaciones planteadas por Hungría y Eslovaquia desde el momento en que se plantearon en julio”, y refutó “rotundamente" las afirmaciones en sentido contrario.

El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, decidió incluir el 24 de junio a Lukoil en la lista de entidades sancionadas por su vinculación con el régimen de Vladímir Putin y cerró el flujo al tránsito de su crudo por Ucrania, lo que afecta principalmente a los dos países centroeuropeos mencionados, que criticaron la medida.

El vicepresidente ejecutivo comunitario afirmó que han investigado el impacto de las sanciones de Ucrania sobre el proveedor de energía ruso, Lukoil, y han recabado información de todas las partes -Eslovaquia, Hungría, así como Ucrania y Croacia- para poder hacer "una idea completa y exacta de la situación”.

Además, apuntó que han mantenido informados a todos los Estados miembros de la UE de la evolución de la situación.

En todo caso, han concluido que no hay actualmente problemas en el suministro.

“Seguimos vigilando de cerca la situación y colaboramos activamente con los Estados miembros afectados en la búsqueda de soluciones alternativas, incluso a través del oleoducto (croata) Janaf Adriatic”, comentó el político letón.

Dombrovskis añadió que, en términos más generales, han renovado los llamamientos a los Estados miembros para que aceleren sus esfuerzos por reducir su dependencia de los combustibles fósiles rusos.

Ucrania ha dado garantías a la Comisión de que sus sanciones a Lukoil no afectan a la excepción concedida en virtud de las sanciones de la UE a Rusia a determinados Estados miembros, entre ellos Hungría y Eslovaquia, que permite la importación de crudo de origen ruso por oleoducto. EFECOM

