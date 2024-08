López Miras tacha de "esperpento" el intento de Montero de rebajar el concierto catalán: "Sánchez ha engañado a alguien"

El presidente de la Región de Murcia, Fernando López Miras, ha calificado de "esperpento" la actitud de la vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, al apuntar que el acuerdo suscrito entre el Partido Socialista de Cataluña y Esquerra Republicana "ni es un concierto económico, ni es una reforma al uso del modelo de financiación". A preguntas de los medios de comunicación, López Miras ha indicado que Montero "intentó explicar qué es lo que no habían firmado con los independentistas para la financiación de Cataluña, pero no invirtió ni un solo segundo en explicar qué es lo que sí han firmado", una postura "evasiva" que ha hecho "extensible" al presidente del Gobierno central, Pedro Sánchez, y al resto del Ejecutivo. El máximo dirigente de la Región ha indicado que, hace unas semanas, el PSOE suscribió un acuerdo con los independentistas de Cataluña basado en "una financiación singular" que les "privilegia" a ellos mientras "perjudica al resto de los españoles, especialmente a los murcianos". Desde entonces "hemos visto a todo el Gobierno de Pedro Sánchez esforzándose en explicar lo que no han firmado, pero no han dado una sola explicación, ni una sola palabra, sobre lo que sí han firmado", ha precisado López Miras, quien ha insistido en que "no se puede engañar a todo el mundo durante todo el tiempo" y ha avanzado que cuando "se atrevan a contarle a los españoles lo que sí han firmado", el Gobierno de la Región "estará enfrente". "Pedro Sánchez ha engañado a alguien; o ha engañado a los independentistas y lo que ha firmado no se puede hacer, o nos ha engañado al resto de los españoles y lo que ha firmado es la vulneración de la Constitución, la ruptura del principio de solidaridad e igualdad de todos los españoles en todos los territorios", ha denunciado el presidente murciano. Esta situación, ha sostenido, es "una barbaridad" y "no la podemos permitir". "No se pueden cambiar las reglas de juego" y el modelo de Estado, "de un Estado social, democrático, de derecho, que se basa en el principio de solidaridad, que da lugar al principio de igualdad entre todos los españoles, para que todos seamos iguales y tengamos los mismos servicios básicos", ha apostillado. Asimismo, el jefe del Ejecutivo murciano ha insistido en que "esto no se puede cambiar por seguir siendo presidente del Gobierno" porque "no solo es inmoral, no solo es una barbaridad intentar cambiar nuestro modelo de Estado de forma unilateral o bilateral con los independentistas catalanes, sino que además es ilegal", al "vulnerar" la Constitución y la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas. "En cuanto sepamos qué es lo que han firmado, cuando dejen de lanzar evasivas, de tirar piedras fuera, de intentar explicar lo que no han firmado y se atrevan a contarle a los españoles lo que sí han firmado, den por seguro que el Gobierno de la Región de Murcia, representando a 1.600.000 españoles, estará enfrente porque perjudicará la igualdad de todos los españoles y, especialmente, la financiación de los recursos de los murcianos", ha añadido. "NO HABLO DE PARTIDOS POLÍTICOS" López Miras ha querido dejar claro que su postura va "más allá" de su color político. "Cuando se habla de la Región de Murcia, cuando se habla de la financiación, yo no hablo de partidos políticos, no tengo una posición partidista; represento a casi un millón seiscientos mil hombres y mujeres de ideologías diferentes, que han votado a partidos diferentes, pero que se merecen, porque es de justicia, tener los mismos recursos para sanidad, educación y políticas sociales que el resto de los españoles". "Por tanto, aquí no hay política, no hay PP ni PSOE; hay Región de Murcia, y esa es mi posición a la hora de defender la financiación para la Región de Murcia", ha concluido.

