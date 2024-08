Irene Montero dice que la Ley de Paridad sí está "mal hecha", pero ahora "el Partido Judicial no dice "ni mú"

La eurodiputada de Podemos, Irene Montero, ha cargado contra la Ley de Paridad, después de que este jueves haya entrado en vigor con un error técnico que desprotege a empleados con permiso o jornada adaptada, asegurando que está "mal hecha" y recriminando al mismo tiempo al "Partido Judicial" por no decir "ni mú". "Hay veces que las leyes están mal hechas de verdad, pero entonces no verás al Partido Judicial Reaccionario decir ni mú. No falla", ha escrito en un mensaje en la red social X, recogido por Europa Press, en referencia velada a las críticas por parte de los magistrados sobre la Ley del 'solo sí es sí' que al aplicarse ha rebajado más de 1.200 penas y excarcelado a decenas de condenados por abuso sexual. De esta forma ha salido al paso la también exministra de Igualdad sobre la ley orgánica de representación paritaria y presencia equilibrada de mujeres y hombres que ha entrado este mismo jueves en vigor con un "error técnico" en la disposición final novena y que desprotege a los trabajadores que se acojan al nuevo permiso de cinco días por cuidado de un familiar tras un accidente, enfermedad grave u hospitalización, o a una adaptación de jornada.

