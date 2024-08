El PP no se cree las "mentiras" de Montero y le pide que explique en el Senado la financiación singular de Cataluña

El PP tacha de "mentiras" las afirmaciones de la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, negando que el acuerdo de investidura de PSC y ERC incluya un concierto catalán y ha urgido a la también vicepresidenta primera del Gobierno a ofrecer declaraciones en el Senado para aclarar en qué consiste la financiación singular prometida a los independentistas. Para la portavoz 'popular' en el Senado, Alicia García, ese modelo de financiación específico para Cataluña es "un nuevo atentado de Pedro Sánchez contra la igualdad de todos los españoles" y supone "la ruptura del sistema de financiación común, creando ciudadanos de primera y de segunda". "Las autonomías no podrán ofrecer los servicios en igualdad de condiciones en cada uno de los territorios", augura. Además, interpreta que el acuerdo hay "corrupción política y económica con sello sanchista" porque se busca "pagar" con el dinero de "todo los españoles" tanto la investidura del socialista Salvador Illa como la continuidad de Pedro Sánchez. PUEDE LLAMARLO COMO QUIERA, PERO ES UN CUPO A su juicio, las palabras de la vicepresidenta intentando rebajar el contenido de lo firmado son "una mentira y una ocurrencia más para salir del paso": "Pueden llamarlo como quieran, pero es un planteamiento que responde claramente a la filosofía del cupo vasco, que rompe el principio de igualdad y solidaridad entre las CC.AA., recogido en nuestra Constitución", sostiene. Según Alicia García, la versión ofrecida ahora por Montero supone "un nuevo cambio de opinión y un ocultamiento interesado" de la realidad. "Un capítulo más de la telenovela 'Sánchez, todo por seguir en el poder'", ironiza. Asimismo, la dirigente del PP ha pedido a los 'barones' socialistas críticos con el acuerdo que den un paso al frente y adopten medidas "más allá de declaraciones". Paralelamente, el PP ha registrado una serie de preguntas en el Senado pidiendo al Gobierno que aclare por escrito, entre otras cuestiones, "cómo asegurará que la "financiación singular" acordada para Cataluña no generará un agravio comparativo con otras comunidades". SI ES TAN BUENO, ¿POR QUÉ NO HABLARON CON LAS CCAA? Y recordando la tesis del Gobierno de que el acuerdo con ERC es "muy bueno para el conjunto de España", el PP pide saber por qué no se ha involucrado entonces a las demás comunidades autónomas. Por último, pregunta cómo piensa el Gobierno seguir en la Moncloa si Esquerra cumple su amenaza de no apoyar los Presupuestos. "¿Qué alternativas tiene para mantener la estabilidad sin comprometer la equidad entre las comunidades autónomas? ¿Está dispuesto a renegociar este acuerdo o buscar alternativas que no rompan con la solidaridad entre comunidades?", son otras de las cuestiones planteadas.

