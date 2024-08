Chiki: “El balón parado es muy importante en Segunda División”

Ferrol, 22 ago (EFE).- Christian Borrego ‘Chiki’, uno de los refuerzos del Racing Club Ferrol, destacó este jueves la importancia de trabajar las acciones a balón parado porque en LaLiga Hypermotion deciden muchos partidos.

“El balón parado es muy importante en Segunda División. Hay partidos como el del otro día que se abren con una acción a balón parado. Nosotros tenemos gente alta y que va bien de cabeza, eso nos puede dar un plus tanto en ataque como en defensa”, comentó el exfutbolista del Leganés en rueda de prensa.

Para Chiki, las sensaciones del debut liguero fueron “muy buenas” porque el Racing fue capaz de remontar “en dos ocasiones” al Málaga, una muestra, puntualizó, del “orgullo” del cuadro dirigido por Cristobal Parralo.

“Somos muchos nuevos y necesitamos un periodo de adaptación, eso está claro. En el primer partido siempre es importante sumar porque la Liga no espera por nadie”, indicó Chiki, quien confesó que en el vestuario no se marcan “ningún objetivo” a largo plazo: “Lo primero es alcanzar los 50 puntos, pero tampoco es algo que nos preocupe”.

El madrileño fue la solución de Parralo para cubrir la falta de efectivos en el extremo: “El míster me dijo que tenía que jugar en banda por circunstancias y yo encantado de ayudar al equipo donde sea. No es una posición desconocida para mí porque ya había jugado antes ahí, aunque no soy el perfil de extremo del Racing de estos últimos años”. EFE

dmg/caf/og

1010153