UPN exige al Gobierno "medidas efectivas" para luchar contra "la multirreincidencia delictiva"

El diputado por Navarra de UPN, Alberto Catalán, ha exigido al Gobierno central "medidas efectivas" para luchar contra "la multirreincidencia delictiva", tras lo sucedido en Arguedas y Corella. Asimismo, ha solicitado la comparecencia del ministro Grande-Marlaska ante el "fracaso de las modificaciones legislativas que se establecieron en su día, que se han demostrado insuficientes". Para el diputado foralista, "lo acontecido estas semanas en las localidades de navarras de Arguedas y Corella, así como la situación que se da por todo el país, evidencian que los cambios que se introdujeron en el año 2022 en el Código Penal no están dando los efectos deseados y la multirreincidencia en la comisión de delitos sigue siendo una triste realidad". "Algo no se está haciendo bien y el ministro debe dar explicaciones, no solo para aclarar la situación concreta padecida en estas dos localidades navarras, sino para explicar las medidas que va a establecer el ministerio para luchar, de manera efectiva, contra la multirreincidencia", ha defendido en un comunicado. Para Catalán, "los cambios legislativos que permitan actuar a las fuerzas y cuerpos de seguridad y a los jueces son urgentes y no se puede esperar a que se produzca alguna desgracia personal". "Los delincuentes ya no solo allanan la vivienda, sino que lo hacen, cada vez con más frecuencia, con sus moradores dentro poniendo en riesgo la vida de los mismos. Roban en el lugar que consideramos más personal, seguro e íntimo de las personas", ha expuesto. Además, el diputado ha destacado que "hay localidades en Navarra en las que el ciudadano ha comprobado cómo se ha incrementado la delincuencia y donde la inseguridad ciudadana es una preocupación". "Las administraciones públicas no pueden mirar para otro lado. Deben escuchar a los profesionales que están todos los días en la calle persiguiendo o juzgando a los delincuentes y facilitarles medios y normativa que les permitan realizar su labor con mayor eficacia y eficiencia", ha dicho. Catalán ha recordado que el pasado 28 de mayo la propia Comisión de Interior del Congreso aprobaba una iniciativa de UPN en esa misma línea, "exigiendo al Gobierno más medios y mayor coordinación entre cuerpos policiales para prevenir y combatir la comisión de delitos y el aumento de la criminalidad". Finalmente, el diputado regionalista ha recalcado que las cifras del propio Ministerio demuestran el incremento en la criminalidad en Navarra y en España. Así, ha indicado, en el caso de la Comunidad foral, los robos con violencia e intimidación aumentaron un 10,7% el año pasado, 8,5 puntos más que en el conjunto de España. Además, los robos con fuerza en domicilios se incrementaron un 4,8%, a diferencia de lo que ocurrió en España donde disminuyeron un 2,4%. En el primer trimestre de este año, mientras la criminalidad convencional ha crecido en España un 0,9%, en Navarra lo ha hecho un 7,6%, 8 veces más, ha concluido.

