Morant denuncia una "operación" para desbancar al alcalde de Sueca y señala a Compromís por su "vergüenza política"

La secretaria general del PSPV-PSOE, Diana Morant, ha denunciado una "operación política" para desbancar al hasta este miércoles alcalde de Sueca (Valencia), el socialista Dimas Vázquez, y ha señalado a Compromís, partido al que ha reprochado su actitud de "vergüenza política" tras apoyar al candidato del grupo independiente Sueca per Davant, Julián Vázquez, quien se ha convertido en el nuevo primer edil de esta localidad. En declaraciones a los medios este jueves en Gandia (Valencia), Morant ha asegurado que "no se entiende" que en Sueca, "donde había un alcalde socialista que había sido la lista más votada" en las pasadas elecciones municipales, se haya desarrollado una "operación política para quitar al alcalde que ha decidido la ciudadanía" y que haya dado el poder a una formación "apoyada por Compromís". Por esta razón, ha considerado que la coalición "tendrá que explicar por qué va en contra de la voluntad del pueblo y por qué cambia a un alcalde socialista" por otro "que no comparte los valores progresistas que tendríamos que compartir Compromís y los socialistas". Además, ha tildado de "vergüenza política" la actitud de Compromís. Preguntada por si este escenario podría tener consecuencias o repercusiones en otros municipios valencianos, la líder de los socialistas en la Comunitat Valenciana ha apuntado que este tipo de situaciones se producen "de manera municipal". En cualquier caso, ha animado a "abrir una reflexión" y se ha preguntado "cómo es posible que en una ciudad como Sueca que históricamente vota progresismo mayoritariamente" un partido como Compromís "le quite la alcaldía a quien ha ganado las elecciones y se la dé a una fuerza no progresista". De hecho, Morant ha acusado a la coalición valencianista de ir "en contra de la voluntad ciudadana" de esta localidad y ha afirmado que la reflexión "la tienen que hacer otros" partidos, que serán, a su juicio, los que "tendrán que explicar por qué lo hacen". No obstante, ha tendido la mano a Compromís para "sentarse" con los socialistas con el fin de poder iniciar un diálogo y "cerrar un acuerdo" con el que "estas cosas no vuelvan a pasar ni en Sueca ni en ningún otro sitio".

