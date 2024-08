'Buffalo Kids', un delicioso wéstern que revive a Nico, el protagonista de 'Cuerdas'

Alicia G.Arribas

Madrid, 12 ago (EFE).- Pedro Solís y Juan Jesús Galocha, los creadores de 'Momias', estrenan este miércoles, 14 de agosto, la película de animación para toda la familia 'Buffalo Kids', un wéstern auténtico con indios y americanos, protagonizado por tres niños que viajan al Oeste en el llamado "tren de los huérfanos" a finales del siglo XIX.

Solís y 'Galo' forman un equipo que el año pasado ya logró llevar a las puertas del Goya la primera cinta de animación de su productora 4catsPictures, un proyecto que, en la línea de la saga de Tadeo Jones, 'Atrapa la bandera' o 'La Bruxa' -cintas en las que ambos trabajaron para otros estudios-, convenció totalmente (con lo exigente que es el público infantil) y ahora buscan superarlo con 'Buffalo Kids'.

Porque esta película (basada en hechos reales, como se afirma al comienzo de la historia) es heredera directa del corto de animación más premiado en España, con 241 galardones -entre ellos, el Goya 2014- que le metieron en el libro Guinness de los récords, 'Cuerdas'.

"Todo el mundo nos decía que 'para cuándo la película' pero nosotros teníamos que encontrar el momento adecuado", explica a EFE Solís, padre del auténtico Nicolás, un niño con parálisis cerebral que regaló todas sus expresiones y movimientos (hasta su silla de ruedas fue replicada, detalla el director catalán) para crear al protagonista del corto, Nico, que ahora, convertido en el americano Nick, es decisivo en la trama de 'Buffalo Kids'.

La película comienza con la llegada en un transatlántico procedente de Irlanda de los pequeños Tom y Mary, quienes tras perder a su padre viajan al otro lado del mundo para ir a vivir con su tío.

Y llegan a Estados Unidos el día que se inaugura la Estatua de la Libertad, el 28 de octubre de 1886.

"Me pareció chulo que fuera ese día", apunta Galocha, quien explica a EFE que la historia que cuenta 'Buffalo Kids' contiene un montón de hechos reales, de los "trenes de los huérfanos" que transportaban niños solos desde Nueva York al Oeste para que los pioneros los adoptaran, al discurso del jefe Cheyenne que los recibe en su poblado, que es "de verdad" como recibía esta tribu a sus invitados. O sus ropas, también documentadas.

"Nos pareció súperpotente (la historia del tren) como para que fuera el punto de encuentro entre Nick y Mary, nos ayudó a imaginar un montón de situaciones curiosas que podían pasarles", agrega.

Solís agrega que también son "hechos reales" la relación de Nick y Mary, que vuelven a ser, como en 'Cuerdas', 'alter ego' de sus hijos Alejandra y Nico, y cómo el amor y la defensa imperturbable de Alejandra hacia su hermano, "desde que nació", explica el director, ha marcado los guiones.

"Cómo jugaba con él, cómo le metía en sus juegos diarios... Eso es lo que yo he vivido en casa y eso es lo que Mary, en este caso en el Oeste, hace con Nick: incluirle en su grupo de amigos y que sea uno más en las aventuras".

El tío de Tom y Mary no les espera en el muelle, así deciden ir ellos en su busca, cruzando el país. Milagrosamente, consiguen subir a un tren que lleva a un puñado de huérfanos al 'Salvaje Oeste', entre ellos, Nick, un niño con parálisis cerebral que viaja sentado en su silla de ruedas de madera.

Los nuevos amigos Tom, Mary y Nick aprovechan una parada para ver de cerca a una manada de búfalos, pero el tren arranca dejándoles atrás. Mientras piensan qué hacer para sobrevivir, una tribu de indios Cheyenne los sorprende en medio del desierto. A la vez, un grupo de bandidos ataca el tren con el resto de compañeros dentro.

Galocha reconoce que los niños de hoy viven entre "un montón de 'inputs' negativos" y, aunque son conscientes de que no pueden cambiar el mundo, "sí podemos intentar que un granito de arena sea nuestro".

Nico no llegó a ver la película terminada pero su padre pudo contarle que saldría adelante. "Se lo dije a Nico, que estaba ingresado, y me sonrió. Me echó una sonrisa y me miró como diciendo: 'Ahí tienes la carretera, tira'. A los 15 días se murió". Solís está convencido de que el público 'se va a acordar de 'Buffalo Kids' durante mucho tiempo. EFE

