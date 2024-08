Blanco: "El resultado no es el esperado, pero pongo una nota de diez"

París, 11 ago (EFE).- Alejandro Blanco, presidente del Comité Olímpico Español (COE), puntuó dijo este domingo con "un diez" la actuación de España en París 2024, pese a que "el resultado" de 18 medallas "no es el esperado" y consideró que "la explicación habrá que darla después de escuchar a los equipos técnicos".

"Llevo más de un año hablando de superar el récord de las 22 medallas (de Barcerlona'92) y era el más humilde de los analistas, que nos colocaban con una media de 30. El resultado no es el esperado pe", dijo Blanco en una conferencia de prensa para hacer balance de los Juegos.

España cerró este domingo los Juegos con 18 medallas, una más que en Río 2016 y que en Tokio 2020, con cinco oros, dos más que en la capital japonesa, cuatro platas y nueve bronces.

"La competición es la que es, el resultado es el que es. No pasa nada. La nota para los deportistas para mí es un 10. No he visto a ningún deportista que baje los brazos y no intente competir. Siempre tendrán mi reconocimiento", añadió.

El presidente del COE consideró que los Juegos "son la competición que presenta más variables, distintos a los mundiales" y se mostró "convencido de que las 22 medallas de Barcelona son salvables", aunque "una vez que estén los informes de las federaciones" habrá que plantear por qué con las posibilidades que tiene España no pasamos de esa cifra.

"En España la responsabilidad del deporte de alto nivel la tiene el Consejo Superior de Deportes que aporta ese dinero público a las federaciones. En países que nos rodean como Alemania e Italia el gobierno distribuye el dinero y permite una planifican deportiva de más largo tiempo", apuntó tras agradecer la inversión del Gobierno.

Blanco incidió en la conveniencia, pasados los Juegos, de hacer una reflexión sobre el modelo de deporte que quiere tener España, donde es conveniente tener más programas especializados y seguir avanzando en dotar de medios a las federaciones.

"Para mi no es el resultado esperado, pero es un buen resultado, pero pasados estos días tenemos que plantear qué queremos del deporte en España y sobre eso construir un modelo, insistir y no tener cambios y en 4 u 8 años tendremos resultados. Y lo digo hoy recogiendo las opiniones de los propios deportistas y los entrenadores dando un sobresaliente al equipo", sostuvo.

Preguntado por la posible influencia que puedan tener cambios al frente de la secretaría de Estado para el Deporte durante las dos últimas legislaturas, Blanco defendió que "hay que crear una política deportiva que no esté sujeta a las variaciones en el ministerio". "No tengo el poder de decisión, pero sí de movilizar a todos los estamentos del deporte español para hacer una reflexión", subrayó.

"Para el 92 la inversión fue increíble. Pero el dinero de Río 2016 fue el equivalente en euros al de 1986. Este es el dato. Por mucho que haya aumentado la inversión, estamos muy alejados de otros países. Esto es cosa de muchos años", insistió.

Blanco, que reconoció haber llorado con alguna derrota en París, dijo no creer que un deportista que ha competido como subcampeón olímpico esté contento con un diploma, y se negó a afirmar "que un deportista ha fracasado porque no ha logrado medalla".

En cuanto a la preparación de los atletas el presidente del COE estimó que fue la adecuada, con entrenamientos en sus lugares habituales 48 horas antes de competir, algo que no ocurrió en Tokio, donde "las condiciones de entrenamiento y descanso no fueron las más adecuadas"

El presidente del COE concluyó su intervención, en la que saludó a través de vídeollamada a María Pérez y Jordan Díaz, abanderados en la clausura de este domingo, con un mensaje para Carolina Marín, a la que deseó una rápida recuperación y que tome la decisión que tome sobre su futuro estará junto a ella, con un próximo homenaje tras el verano. EFE

nam-omm/lm