Toni Comín (Junts) ve admirable lo que hizo Puigdemont y carga contra los Mossos y el Govern por "cómplices" del juez

El eurodiputado electo de Junts, Toni Comín, huido de la Justicia española desde el referéndum ilegal de 2017, considera "admirable" la reaparición del expresidente catalán Carles Puigdemont, subrayando que "se limitó a hacer aquello que dijo que haría: volver del exilio para la investidura pero no dejarse detener", y ha dirigido sus críticas a los Mossos d'Esquadra y a la Conselleria de Interior del Gobierno catalan liderado por ERC. "Alguien dirá que quedó pendiente el compromiso de participar en el pleno. Pero eso ya no dependía de él, sino del cuerpo de Mossos y de su dispositivo delirante", ha apuntado en un apunte en la red social 'X' recogido por Europa Press. Comín ha argumentado que dirigirse al Parque de la Ciutadella "no habría sido un intento de acceder al Parlament, sino una entrega consciente y deliberada, justo aquello que Puigdemont había dicho que no haría". En este sentido, ha asegurado que lo que hizo este jueves Puigdemont regresando y dando un discurso en el Arco del Triunfo de Barcelona fue "ciertamente admirable" y ha remarcado que el expresidente hizo honor a su palabra. En el mismo mensaje, ha cuestionado por qué el Govern y la Conselleria de Interior "se ponen al servicio de unos jueces prevaricadores -y, por tanto, criminales- y colaboran con el golpe de Estado del Tribunal Supremo contra la voluntad democrática del Congreso". Asimismo, ha acusado a los Mossos d'Esquadra de ser "cómplices de un juez que ha dictado una orden de detención que desde la aprobación de la Ley de Amnistía es más ilegal que nunca".

