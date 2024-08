Sin medalla para el K2 500 de Cooper y Del Río y el C2 500 de Jácome y Corbera

París, 9 ago (EF).- El piragüimo español se marchó de vacío este viernes del canal de Vaires-sur-Marne y con la decepción del cuarto puesto de Marcus Cooper y Adrián del Río en K2 500 y del sexto de Antía Jácome y María Corbera, en una jornada condicionada por el viento en la instalación.

Con su resultado se esfumaron dos señaladas opciones de medalla para un deporte que hasta la fecha ha sumado tres en estos Juegos, dos en esprint con los bronces del K4 500 de Saúl Craviotto, Marcus Cooper, Carlos Arévalo y Rodrigo Germade, el del C2 500 de Joan Antonio Moreno y Diego Domínguez y el de eslalon de Pau Echaniz.

El abanderado español, Marcus Cooper, y el madrileño Adrián del Río, en su debut olímpico, estuvieron muy cerca y no alcanzaron el podio por 9 centésimas. Encararon la final con el segundo mejor puesto de las dos semifinales (1:27.34) y utilizaron la misma estrategia en las dos carreras. Ir de menos a más y tirar de esprint en los últimos metros.

En la semifinal surtió efecto, pero en la final no. Su paso por los 250 metros ya fue en un cuarto lugar que no consiguieron mejorar en el tramo final. Hizo falta echar mano de la revisión fotográfica de la llegada para concluir las posiciones, pero no la de los ganadores, los alemanes Jacob Shopf y Max Lempe (1:25.87), dominadores durante todo el recorrido.

Finalmente los húngaros Bence Nadas y Sandor Totka se llevaron la plata (1:27.15) y los australianos Jean van der Westhuyzen y Tom Green el bronce (1:27.29).

Previamente, en el C2 500 femenino las ganadoras incontestables fueron las chinas Xu Shixiao y Sun Mengya, con el mejor crono de partida y en cabeza del recorrido durante los 500 metros. Su tiempo final fue 1:52.81.

Antía Jácome y María Corbera habían hecho el quinto en las semifinales (1:56.55), marca que empeoraron en la final (1:56.65), con viento perjudicial para las dos canoístas zurdas.

La pontevedresa y la madrileña tampoco hicieron una buena salida, aunque llegaron a los 250 primeros metros en un esperanzador cuarto puesto. No lo pudieron conservar y cedieron hasta el sexto en la meta.

La segunda posición fue para las ucranianas Liudmyla Luzan y Anastasiia Rybachok (1:54.30), después de una gran remontada tras ser sextas en la primera mitad y rebasar a las canadienses (1:54.36), finalmente bronce, Sloan Mackenzie y Katie Vincent.

La participación española hoy se completó con la primera posición de los gallegos Carlos Arévalo y Rodrigo Germade, ganadores ayer del bronce con el K4 500, en la final B de K2 500 (1:30.08) y el cuarto puesto del pontevedrés Pablo Crespo la final B de C1 100 en la que fue cuarto (3:50.54).

El oro en la distancia fue para el checo Martin Fucksa (3:43.16) y la plata para el brasileño Isaquias Queiroz (3:44.33).

La asturiana Sara Ouzande y la pontevedresa Carolina García no pudieron acabar la final B de K2 500 al sufrir un vuelco en el recorrido.

Este sábado se disputará la última jornada de la competición en París, con cinco españoles: Estefanía Fernández y Begoña Lazcano en K1 500; Adrián del Río en K1 1000 y María Corbera y Antía Jácome en C1 200. EFE

omm/ism