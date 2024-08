Courtois: "Atalanta es un rival complicado, pero vamos a entrenar para ganar este partido"

Madrid, 9 ago (EFE).- El guardameta del Real Madrid Thibaut Courtois afirmó que el partido contra el Atalanta, en la final de la Supercopa de la UEFA, el próximo 14 de agosto, va a ser un partido "complicado" ante un rival "que presiona" por todo el campo, pero aseguró su equipo va a "entrenar" para conseguir ganar el título.

"Vamos a estar preparados para la Atalanta, es un equipo que juega bien, que presiona en todo el campo. Jugamos hace unos años en la Liga de Campeones y fue un partido duro, sabemos que es un partido complicado, pero vamos a entrenar para intentar ganar este partido. Queremos ganar el título", señaló en una entrevista concedida a Madrid TV.

"Aunque no prestemos mucha atención a los récords, con el equipo que tenemos con muchos jóvenes deseosos de ganar títulos, estoy seguro de que haremos todo lo posible para ganar y eso significa batir otro récord, es una bonita motivación, pero lo más importante es ganar el título", añadió.

El meta belga aseguró que se encuentra en "forma" y "preparado" para esta temporada, tras dejar atrás las grave lesión que tuvo la temporada pasada en el cruzado de su rodilla y de la que se recuperó a tiempo para jugar, y ganar, la Liga de Campeones.

"Estoy en forma y preparado para esta próxima temporada, el final de la temporada pasada fue buena para mí con la final el 1 de julio. Estoy contento de como terminé una temporada muy difícil, esta pretemporada he empezado muy bien y espero que todo siga así. Me encuentro bien, no tengo problemas y eso es lo más importante", confirmó Courtois, que dijo que le gusta la presión y los grandes retos.

"Desde muy pequeño, desde mi primer partido a los 16 años, siempre he estado preparado para las grandes ocasiones sin ponerme nervioso ni cometer errores. Naturalmente todo puede pasar, pero por lo general me gustan estos momentos. Me gusta la presión, me gustan los grandes retos", añadió.

También tuvo palabras de elogio para su entrenador Carlo Ancelotti, al que definió como uno de los "mejores" técnico de todos los tiempos.

"Realmente creo que es uno de los mejores entrenadores de todos los tiempos, lo ha demostrado en todos los clubes en los que ha estado. Cuando se retire, se le conocerá como uno de los mejores entrenadores de la historia", destacó. EFE

