Fernández (PP) no se fía "un pelo" de Illa y avisa de que convertirá a España en un "Estado confederal"

El presidente del PP catalán, Alejandro Fernández, ha augurado este martes que el secretario general del PSC, Salvador Illa, saldrá investido como presidente de la Generalitat esta misma semana con los votos de ERC y los 'comunes'. Algo que a su juicio convertirá a España en un "Estado confederal". "Desde Cataluña se tomará la decisión por parte de 68 diputados --los que tiene el Parlament de Cataluña-- de convertir a España en un Estado confederal", ha manifestado Fernández antes de asegurar que es un sistema de Estado que "no va a ningún lado" y cuyo objetivo es "seguir desestabilizando a España". "Es la misma metodología del proceso separatista", ha aseverado. En una entrevista en Onda Cero recogida por Europa Press, el líder de los 'populares' catalanes ha dicho creer que el debate de investidura de Illa, del que ha dicho no fiarse "ni un pelo" por su "ambición de poder", será esta misma semana y que saldrá adelante con los votos de los 'comunes' y de ERC, aunque ha matizado que no puede asegurarlo con certeza. En este sentido, ha explicado que el acuerdo al que han llegado PSC y ERC --que conlleva un concierto económico catalán por el que la Generalitat pasaría a recaudar el 100% de los impuestos-- "insiste en una manera de proceder en Cataluña que es pretender la forma de Estado de España desde una comunidad autónoma". Por ello, se ha mostrado contrario al acuerdo y ha recordado que, a diferencia del cupo vasco y navarro --que "fue votado" en la Constitución--, este sería fruto de una votación en el Parlament de Cataluña y negociado con el PSOE a nivel nacional para "cambiar España entera". "Habría que preguntar por qué Jordi Pujol --ex presidente de la Generalitat-- y Jordi Roca --padre de la Constitución-- lo rechazaron", ha subrayado. LA ANTESALA DEL REFERÉNDUM De la misma forma, Fernández ha subrayado que el concierto económico catalán sólo servirá para crear una "estructura de Estado" de cara a un posible referéndum, que a su juicio puede ser planteado con el beneplácito del PSOE en los próximos años. "En el momento en el que se convierte a España en un Estado confederal se está blanqueando ya la futura autodeterminación, por lo que tengo muy claro que no es un escenario en absoluto descartable, y que el Partido Socialista estaría perfectamente dispuesto para mantenerse en el poder", ha apostillado. Asimismo, ha apostado por una sistema de financiación autonómica negociado con las demás regiones que signifique "la mejor financiación para Cataluña", que para Fernández se encuentra actualmente "infrafinanciada", al igual que otras comunidades. Algo, según ha dicho, cuya solución no es el concierto económico catalán ya que este "no beneficiaría" a la comunidad autónoma porque "es un modelo que va a profundizar la división" y que, además, se quiere aprobar de "una manera claramente ilegal". LA "PERFORMANCE" DE PUIGDEMONT En otro renglón de cosas, ha pedido al presidente del Parlament de Cataluña, Josep Rull, "respetar el ordenamiento jurídico y el reglamento del Parlament para evitar que se pueda producir algún espectáculo", ha dicho en referencia a la inminente llegada del ex presidente de la Generalitat Carles Puigdemont, que podría ser arrestado al llegar a España. Así, ha augurado que Puigdemont "tendrá alguna 'performance' preparada", por lo que ha aludido a la "obligación" de Rull de respetar a la cámara sin utilizarla para fines partidistas. Algo que teme porque Rull "ya ha hecho alguna declaración como mínimo preocupante" al respecto. "Si la nueva Presidencia va a volver a introducir a Cataluña en la senda de la inestabilidad institucional Y del conflicto permanente, continuaremos profundizando en la decadencia de Cataluña", ha sentenciado.

Compartir nota: Guardar Nuevo