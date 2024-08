Estrada (CUP) afirma que el acuerdo PSC-ERC "certifica la muerte del procés"

La diputada de la CUP en el Parlament Laia Estrada, ha dicho este sábado que el acuerdo PSC-ERC para investir al candidato socialista al frente de la Generalitat, Salvador Illa, "certifica la muerte del procés" y ha advertido de que la consecución de ese pacto estará sujeto a los equilibrios políticos en el Estado. En una rueda de prensa para valorar el acuerdo de investidura cerrado entre PSC y ERC, Estrada ha criticado a ERC y a Junts de seguir una estrategia de pactos con el Estado que "suena a los viejos tiempos del "pujolismo". Estrada ha asegurado que ERC, con su pacto con los socialistas, ha abandonado el "horizonte independentista" a cambio de una financiación singular y una política social que, a su juicio, no aborda ninguno de los problemas sociales de fondo de Catalunya. En cuanto a los contenidos del acuerdo, ha dicho que evita abordar el "conflicto" entre Catalunya y el Estado, que no reconoce el derecho de autodeterminación, y que posibilita seguir con grandes proyectos como el cuarto cinturón y la ampliación del Aeropuerto de Barcelona. Asimismo, ha valorado que la promesa de una financiación singular catalana no certifica que Catalunya vaya a tener soberanía fiscal y económica, ya que, para ella, conllevaría poder decidir la estructura impositiva, sobre qué impuestos se cobran y cómo se hace la progresividad de los cobros. EQUILIBRIOS DE LA POLÍTICA ESTATAL Sobre cómo se desplegará el acuerdo, Estrada ha dicho que no hay "ninguna garantía de cumplimiento" de sus contenidos, porque la mayoría de las decisiones no dependen de las instituciones catalanas sino de los equilibrios políticos y las circunstancias que se den en la política estatal. Estrada también ha criticado el acuerdo que han cerrado los socialistas con los Comuns, a quienes ha acusado de intentar "lavar la cara" al PSC repitiendo que son progresistas cuando, a su juicio, comparten buena parte del programa con Junts. Por eso, la diputada ha pedido a las personas independentistas que "no desistan" y creen un movimiento que, textualmente, sea capaz de batallar por los derechos nacionales y sociales del pueblo trabajador catalán.

Compartir nota: Guardar Nuevo