Marta García: "A nivel mundial me falta cerrar un hueco"

París, 2 ago (EFE).- La palentina Marta García, eliminada en las semifinales de los 5.000 metros en su debut olímpico en el Estadio de Francia, lamentó su despedida tras la primera carrera y reconoció que, a nivel mundial, la "falta cerrar un hueco".

La plusmarquista española no pudo progresar a la final de los 5.000 metros de los Juegos Olímpicos de París 2024 tras concluir décima en su serie después de dar la cara y estar en el grupo de cabeza, pero incapaz de resistir el ritmo infernal de sus rivales en las dos últimas vueltas.

"Las sensaciones son buenas y malas. Estoy contenta de poder decir que soy olímpica pero creo que he descubierto la realidad. Venía aquí pensando que sí, que podía estar en esa final, y de hecho durante más de 4.000 metros estaba convencida de que sí podía", dijo Marta García, en la zona mixta del Estadio de Francia.

"Me han faltado quinientos metros, que son muchos. Lo he dicho en otras ocasiones, que a nivel mundial me falta cerrar un hueco y creo que está muy claro. En esta carrera se ha visto clarísimo y es lo que tenemos que pensar. Creo que esto es una motivación para darme cuenta de que todavía falta mucho que hacer y falta dar otro paso adelante para estar con esas mujeres. La sensación es un poco agridulce pero creo que al final tengo que estar contenta", señaló la medallista de bronce en el último Europeo.

Marta García, cuya marca personal es 14:44.04, tuvo que lidiar en su serie con nueve atletas con tiempos inferiores al suyo, por lo que las posibilidades de pasar a la final eran reducidas.

"Consulté por qué estaban tan descompensadas las series pero no me convencieron. Aún así, en carrera, no he cesado en el intento en ningún momento porque pensaba que alguna más podría podía cae pero se ha visto que no, que ellas están más fuertes. Esa es la realidad y hay que seguir luchando", finalizó. EFE

