El Govern balear insta al PSOE de Armengol a pronunciarse sobre el preacuerdo entre ERC y PSC para un concierto catalán

El portavoz del Gobierno balear, Antoni Costa, del PP, ha pedido al PSIB que opine sobre el preacuerdo entre PSC y ERC para establecer un concierto fiscal en Cataluña. En la rueda de prensa posterior al Consell de Govern este viernes, Costa ha señalado que el PSIB votó en contra hace unas semanas a una propuesta para un concierto económico, de MÉS per Mallorca, y ha preguntado si "han cambiado de opinión". Asimismo, ha insistido en que el Govern "no defenderá" un régimen de concierto económico en Baleares ni en el resto de comunidades autónomas, excepto País Vasco y Navarra, y ha reiterado el rechazo por parte del Ejecutivo autonómico al preacuerdo ERC-PSC. En esta línea, ha considerado que un sistema de concierto económico "no es generalizable" al conjunto de las autonomías y que "implicaría la destrucción del Gobierno central". "Resulta curioso que las comunidades autónomas tengan que defender al Gobierno central", ha dicho. Igualmente, Costa ha criticado que "no tiene nada que ver" un concierto económico con el reconocimiento de la insularidad en un régimen especial, como el Régimen Especial Fiscal de Baleares (REB). "La comparativa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, no tiene nada que ver", ha criticado.

