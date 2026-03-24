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Pedro Martínez: Larry los ha tenido bien puestos, ha tirado con mucha personalidad

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València, 24 mar (EFE).- El entrenador del Valencia Basket, Pedro Martínez, destacó tras la victoria de su equipo ante el Olympicos por 85-84 la personalidad que tuvo Sergio De Larrea para salir desde el banquillo para lanzar los dos tiros libres que debía tirar Jean Montero a falta de 2,9 segundos por la lesión del dominicano.

"Ha tirado con mucha responsabilidad y con muchísima personalidad. Quiero felicitar a todos y a Larry por lo bien puestos que los ha tenido, porque es un gran tirador pero no era un momento fácil y él no había tenido un gran partido", destacó.

"He dudado con Josep (Puerto), que también es muy bueno. Pero unos compañeros han dicho que tirara el mejor que tenemos y el mejor es Larry. Tenía el condicionante de haber jugado dos minutos y había fallado uno pero la confianza que tenían sus compañeros era muy grande. Me alegro de que no se haya comido la derrota pero lo positivo es que todos tenían mucha confianza en que lo iban a meter", añadió.

Pedro Martínez dijo desconocer la gravedad de la lesión de Montero. "Pero es la mano que se operó al principio de temporada, se llevó un golpe el otro día y por eso no jugó contra el Granada y ayer que entrenamos teníamos serias dudas y estaba con molestias. Por la mañana no sabíamos si iba a jugar. Debe estar fastidiado por no haber podido tirar porque él no tiene ningún problema. No tengo información por los precedentes no son buenos", destacó.

El técnico admitió el impacto de la victoria. "Por la calidad del rival, porque veníamos de dos partidos perdidos y porque nos ha tenido muchos minutos por detrás. Hemos tenido que hacer muchos esfuerzos para volver. Los rebotes de Papi, las recuperaciones de Key y hemos acabado con la lesión de Montero y con el más joven saliendo a tirar los tiros libres", destacó.

"Al final es un cara o cruz, otros días ha sido cruz y ahora es cara", dijo el técnico, que señaló que "la atmósfera" fue de "día grande" y que no quiso hablar de los árbitros.

"La primera parte estábamos quejoso porque han tirado muchos tiros libres pero son jugadores con muchísima experiencia, saben buscar muy bien los contactos y son muy conocidos. Seguro que vemos cosas en las que nos han perjudicado pero Olympiacos también pensará los mismo", dijo.

Por su parte, el técnico del Olympiacos, Georgios Bartzokas, felicitó a los locales por la victoria y lamentó que sus jugadores no cerraran antes el partido para haberse llevado el triunfo.

"El Valencia es un gran equipo y ha querido jugar hasta el final. Nosotros tendríamos que haber hecho cosas diferentes para haber cerrado antes pero al final ha sido una decisión de una falta contra nosotros y una jugada que no hemos sabido acabar", destacó.

"Lo hemos perdido en una jugada y tenemos que ser capaces de ser mejores jugar sobre nuestras fortalezas y no sobre nuestros aspectos más débiles. No sé si era falta o no, no es mi trabajo, pero dimos dos tiros libres a falta de 2,9 segundos. Hemos de acabar estas defensas y mas después de haber metido un triple", lamentó. EFE

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