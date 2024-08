Barrabés reitera que se reunió una vez con Sánchez en Moncloa, sin Begoña Gómez, para tratar temas de innovación

El empresario Juan Carlos Barrabés ha insistido este jueves en su declaración ante el juez que investiga a Begoña Gómez que se reunió con su marido, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, una vez en el Palacio de La Moncloa para tratar temas de innovación, asegurando que también ha mantenido ese tipo de encuentros con otros partidos políticos y responsables de instituciones. Fuentes jurídicas han explicado a Europa Press que, en su declaración como investigado --celebrada por videoconferencia dado su estado de salud--, Barrabés, que solo ha respondido a preguntas de su defensa, ha descartado que la esposa del presidente estuviera presente en esos encuentros. Barrabés, que ha recordado que su empresa cuenta con más de 400 empleados, ha sostenido según las fuentes consultadas que si mantuvo ese encuentro con Sánchez fue porque su compañía cuenta con un buen nombre en materia de innovación. También mantuvo encuentros con Begoña Gómez tanto en Moncloa como en su oficina. El empresario ha señalado, además, que la esposa del presidente le pidió ayuda para modificar un módulo del máster incluido en la cátedra que dirige en la Universidad Complutense de Madrid (UCM). En lo relativo a las cartas de recomendación que Gómez escribió, Barrabés ha apuntado que las mismas no avalaban a su empresa, sino a algunos de sus proyectos. En esta línea, el empresario ha insistido en que es su equipo y no él quien gestiona esos concursos públicos en los que participan. En el interrogatorio de la defensa también ha salido a colación la empresa Wakalua --filial de Globalia--, con la que Begoña Gómez pudo tener relación, según sostienen las acusaciones, dado que el IE Africa Center fue patrocinado por esta empresa. Barrabés ha aseverado que esa filial de Globalia, y que dirigida por Leticia Lauffer --que declarará el 26 de agosto como testigo-- fue un cliente en un proyecto que consideraba importante, según estas mismas fuentes. "RELEVANTE" PARA LA INSTRUCCIÓN La letrada de Vox, Marta Castro, ha señalado al término de la declaración que Barrabés ha aportado más detalles de esos contratos públicos logrados por su grupo, "ha recordado mucho más" que en su comparecencia como testigo, y ha sido "relevante para la continuación de la investigación". Con todo, ha recordado que el empresario ha declarado durante media hora y que no está obligado a decir verdad. Entiende que ha seguido la línea de ofrecer información "hasta donde él puede declarar (...) sin perjudicarse". Por su parte, el letrado de Hazte Oír, Javier María Pérez Roldán, ha descartado realizar "valoraciones jurídicas" sobre la declaración de Barrabés "por no entorpecer la instrucción". "Pero entendemos que el asunto va a seguir todavía, que en septiembre, a lo mejor, en octubre entendemos que debería darse por finalizada la instrucción y que hay pruebas suficientes para ejecutar", ha señalado apuntando a la posible apertura de juicio oral. Pérez Roldán se ha referido por otra parte a la querella interpuesta por Sánchez contra el juez Peinado y que, a su juicio, podría buscar "torpedear la instrucción y que haya un cambio de juez". "Entendemos que esa querella es una auténtica barbaridad jurídica y una manifestación de la intromisión del Gobierno en el Poder Judicial", ha apostillado. LA DENUNCIA Y LA FIGURA DE BARRABÉS En la denuncia que provocó la apertura de la causa, Manos Limpias acusaba a Begoña Gómez de haber actuado "prevaliéndose de su estatus personal" como esposa del presidente del Gobierno. "Ha venido recomendando o avalando por carta de recomendación con su firma a empresarios que se presentaban a licitaciones públicas", decía. Según el sindicato, uno de esos empresario "beneficiados" por las "recomendaciones o avales" de Begoña Gómez era Barrabés, a cuyas empresas se le habrían adjudicado licitaciones públicas por valor de 10 millones de euros. Sin embargo, un informe elevado en mayo al juez por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil sostenía que descartaba que la intervención de Begoña Gómez decantara adjudicaciones a empresas de Barrabés. Tras analizar los contratos públicos adjudicados a sociedades vinculadas al empresario, la UCO concluía que en los tres expedientes de la sociedad Innova Next con Red.es, que estaban en el foco de la investigación del juzgado, la empresa de Barrabés (o la UTE con la que participaba) obtuvo "la mejor puntuación" en criterios dependientes de juicio de valor, cuyo peso en el concurso era del 40%. En el apartado de criterios económicos (60%) no fue, sin embargo, la primera. Añadían, no obstante, que con la normalización de las puntuaciones y aplicando el porcentaje de peso de cada criterio, las dos UTE en las que estaba Innova Next obtuvieron la mejor puntuación en los cuatro contratos. EL MÁSTER Y LAS CARTAS DE RECOMENDACIÓN Sobre la relación de Barrabés y Gómez, los agentes destacaban que el primero es profesor en el Máster de Transformación Social Competitiva de la Cátedra de la esposa del presidente del Gobierno, y que ella apoyó a las UTE de Barrabés con cartas de declaración de interés y apoyo. Suman a esto que también coincidieron en dos eventos. El primero en junio de 2019 organizado por el IE Africa Center y el Grupo Barrabés en el IFEMA de Madrid, y el segundo en enero de 2020 que tuvo lugar en el Barrabés Growth Space, al que también asistió Javier Hidalgo (exCEO de Globalia). "Sobre el presunto impacto que habrían tenido las supuestas cartas" para favorecer a la UTE participada por Barrabés, la UCO recuerda que en los dos expedientes que las incluyeron participaron el director de Red.es, David Cierco, y el director de Economía Digital de Red.es, Luis Prieto. "Respecto a ambos, no se ha encontrado, al menos de momento, otras vinculaciones con Begoña Gómez", apunta, para aclarar que no aprecia vínculos entre Begoña Gómez y las personas de Red.es que habrían tenido la capacidad de decidir sobre esas adjudicaciones analizadas.

