Sumar reclama limitar la compra de viviendas no destinadas a primera residencia en zonas con altos precios

Sumar ha registrado una proposición no de ley (PNL) que insta al Goboierno a limitar la compra de vivienda no destinada a primera residencia en zonas de mercado tensionadas y quitar beneficios fiscales a las sociedades anónimas cotizadas de inversión en el mercado inmobiliario (socimis). A su vez, demanda rebajar el IVA al 4% para las promociones de vivienda de protección oficial en alquiler gestionadas directamente por las administraciones públicas o por entidades colaboradoras de éstas, siempre que la renta esté protegida y que se destine los pisos a esa entidad durante 75 años. La iniciativa del grupo plurinacional, presentada para su debate en la Comisión de Vivienda del Congreso y a la que ha tenido acceso Europa Press, está impulsada por los diputados Alberto Ibáñez (Compromís), Tesh Sidi (Más Madrid), Gala Pin y Aina Vidal (ambas de los 'comunes'). SE VUELCA EN LAS PROPUESTAS DE VIVIENDA De nuevo Sumar vuelca su acción propositiva en el campo de la vivienda, una de sus prioridades para el curso político, tras plantear un plan centrado en construir 500.000 viviendas públicas con un alquiler mensual de 400 euros. Además y en el marco de la tramitación de la ley de eficiencia judicial y protección de los consumidores presentó enmiendas para habilitar contratos de alquiler residencial indefinidos y se incluya también el alquiler vacacional y de habitaciones en el mecanismo de control de precios en las zonas de mercado tensionado. Y recientemente tildó de "error" el nuevo plan de vivienda asequible del Gobierno, dado que otorga financiación y cesión de suelo público a inmobiliarias privadas para construir 43.000 pisos destinados a alquiler sostenible. Por tanto, demandaba que la renta de estos inmuebles fuera de 400 euros. REFORMA DEL RÉGIMEN FISCAL DE LAS SOCIMIS En este proposición, el socio minoritario del Ejecutivo demanda una reforma de la ley de vivienda para que la administración central, la autonómica y la municipal puedan decretar limitaciones a la compra de vivienda que no esté dirigida a residencia habitual. También apela a revisar el régimen fiscal de las socimis y plantear en el menor tiempo posible un nuevo marco tributario, que adapte sus beneficios fiscales sobre todo en el impuesto de Sociedades. Otro punto de su PNL radica en proponer nuevos modelos de inversión inmobiliaria que evite "toda lógica especulativa", apostando por un régimen fiscal que favorezca la inversión en el parque público de vivienda de alquiler. Sumar explica que la reforma del Gobierno popular dirigido por Mariano Rajoy en 2013 eliminó la tributación de las socimis en el impuesto de Sociedades y que esta medida generó que se crearan 140 sociedades de este tipo, de las que 117 siguen operativas. De hecho, destacan que España es el país europeos con mayor cantidad de estas entidades y su peso ha subido significativamente en el mercado inmobiliario. Tras remarcar que las socimis tienen como ubicaciones "favoritas" para su actividad Madrid, Barcelona y zonas costeras del país, el grupo plurinacional expone que más del 40% de los hogares en alquiler se encuentran en una situación de "sobreesfuerzo", según datos del Banco de España. Por tanto, ahonda que si bien en 2021 se introdujeron medidas para que obligaba a las Socimis a tributar el 15% de los beneficios no distribruidos, con las "rentabilidades" que presentan "se hace difícil de comprender las ventajas con las que cuentan este tipo de vehículos de inversión". "EL PSOE DEBE ENTENDER QUE NO SE PUEDE ESPERAR MÁS" Gala Pin ha disertado en un mensaje en redes sociales que han registrado esta iniciativa para que las grandes empresas que se dedican a hacer negocio con la vivienda o el alquiler "dejen de tener los beneficios fiscales que les dio Rajoy para seguir especulando". Por su parte, Alberto Ibáñez ha explicado que la idea de la PNL es "luchar contra la especulación inmobiliaria y intensificar la fiscalidad en las rentas del capital", de cara a que se equilibren con las del trabajo. "Ha llegado el momento de tomar medidas contundentes, el PSOE debe entender que no se puede esperar más, y prohibir que en zonas tensionadas y masificadas por el turismo se puedan comprar viviendas cuyo uso no vaya a ser de la primera vivienda", ha apostillado el portavoz de Vivienda del grupo en declaraciones a Europa Press. Además, ha aludido en redes a la multa impuesta por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) de 413,2 millones de euros a Booking, la mayor impuesta por el organismo en su historia, por abusar de su posición de dominio. En este sentido, demanda que el importe de esa sanción a ampliar el parque público de vivienda.

Compartir nota: Guardar Nuevo