Laura Fuertes: "Me voy con un poco de decepción"

París, 28 jul (EFE).- La asturiana Laura Fuertes, que perdió en su debut olímpico con la mexicana Fátima Herrera en la categoría de 50 kilos, dijo que la derrota la deja una sensación de "decepción" porque quiso "demostrar todo el trabajo de estos años y no pudo ser".

Laura Fuertes, de 23 años, se convirtió en el Arena Norte de París en la primera mujer española en competir en boxeo en unos Juegos Olímpicos. Su aventura fue efímera. Perdió en dieciseisavos, en el primer combate, con Fátima Herrera, que ganó los tres asaltos.

"Salí para dejarlo todo y el resultado no ha sido el esperado. Me he bajado del cuadrilátero con la sensación de que quizá merecía más. En el tercer asalto he hecho más que mi rival pero no pudo ser. No queda otro camino que seguir hacía adelante", dijo la boxeadora española, que escuchó cómo su rival recibía el apoyo mayoritario de la gente que se congregó en el recinto.

"No es algo que me influya. Boxeé con tanto público en las semifinales del Campeonato del Mundo, en casa de mi rival, y yo me dedico a hacer mi trabajo y me olvido de la gente. Me voy con un poco de decepción porque quería demostrar todo el trabajo de estos años pero no ha podido ser", señaló.

"Creo que en el tercer asalto merecí un poco más, saqué más trabajo y conecté más. Los jueces lo vieron diferente y ya está. Hay que seguir. He intentado demostrar todo el trabajo pero no ha sido posible. Lo que sí creo es que ha sido un paso muy importante para el deporte español y hay que seguir trabajando", finalizó. EFE

drl/ism