Jofre Cullell, "El Máquina" pide paso entre la élite

París, 27 jul (EFE).- "Jofre Cullell es un máquina", asegura Carlos Coloma, medallista de bronce de BTT en Río 2016, ahora entrenador y director del ciclista catalán en el equipo BH Coloma Team, en el que está logrando una progresión que le permite llegar a los Juegos de París con altas expectativas.

El próximo lunes, Cullell y David Valero, otro medallista, tomarán la palabra en la Colina de Elancourt.

Jofre Cullell (Santa Coloma de Farners, Girona, 25 años) llega a París cotizando al alza, no en vano ha logrado dos puestos top 10 en las 2 últimas pruebas de la Copa del Mundo. El discípulo de Coloma, decimoquinto en Tokio 2020, llega con la experiencia aprendida y con ganas de codearse con la élite.

"Cullell es un máquina, en Tokio ya demostró su valía con 21 años. Entonces le quise fichar y lo conseguí. Tiene mucha calidad, juventud y explosividad, y sobre todo mucho margen de progresión. Es un poco introvertido, pero tiene a David Valero al lado, que le controla y le cuida", señala Coloma sobre la gran promesa del XCO nacional desde que ganó en 2017 el Campeonato de Europa junior.

"Creo que he progresado en mi condición física y en cuando a la estabilidad en mi rendimiento. Los resultados en la Copa del Mundo han sido buenos, me he visto luchando delante. Son resultados y sensaciones que me permiten llegar a París con mucha ilusión y motivado para dar el máximo en estos Juegos Olímpicos", explica Cullell.

Tras la reciente concentración realizada en Alicante junto a David Valero, las sensaciones en París respecto a Tokio 2020 son más favorables.

"A París llego mejor que a los de Tokio. La preparación ha sido distinta y he contado con la ayuda de David Valero, quien me aporta su experiencia. Tengo la suerte de tenerlo de compañero tanto en el equipo como en la selección", asegura.

Recuerda Cullell respecto a los Juegos de Tokio el ambiente creado por la pandemia del Covid.

"Hubo mucho control y además estábamos como en una villa aparte. Lo pasé bien, pude aprender mucho y esa experiencia me permite salir con menos presión, con menos nervios y creo que eso es una gran ventaja”.

El momento de forma de Cullell y la calidad y experiencia de David Valero, le permiten al seleccionador, Mikel Zabala, pensar que ambos corredores van a hacer "un carrerón".

"Soy optimista, creo que Valero y Cullell van a hacer un carrerón, que van a estar ahí. Ahora a ver si respeta la suerte, si no hay averías ni aspectos inesperados", comenta el técnico español.

Zabala no tira las campanas al vuelo, sabe que las medallas estarán muy caras, pero las posiciones tampoco las ve tan lejanas.

"Nuestra posición natural debe ser el diploma, resultado que no nos sacaría de nada, no es lo que buscamos, pero siendo realistas debemos estar del diploma para adelante. La medalla está complicada. En Tokio se alinearon los astros, pero hablar de medalla son palabras mayores", afirmó.

Cullell, Valero y Carlos Coloma estuvieron hace unas semanas entrenando en el circuito de Elancourt Hill, una colina artificial que es el atalaya de la región de París, en cuyas laderas jugarán las medallas olímpicas los astros de la BTT mundial.

“El recorrido es muy rápido, muy artificial. Es tipo bikepark, tiene un rock garden, con algunas zonas de bajada, pero no tiene grandes dificultades técnicas. Será duro porque el ritmo será muy alto, se rodará en grupo y la carrera será reñida", señaló.

Cullell espera una carrera "sin percances, habrá que meterse en cabeza para que al final intentemos todo", concluyó. EFE

