Bolaños celebra que con la renovación del CGPJ se ponga fin a una "anomalía institucional" de más de cinco años

El ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, ha celebrado este jueves que con la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) se ponga fin a una "anomalía institucional" de más de cinco años. Así se ha pronunciado en declaraciones a la prensa desde una de las sedes del Ministerio después de que esta mañana asistiera a La Zarzuela a la jura o promesa del cargo de los 20 nuevos vocales del órgano de gobierno de los jueces. Bolaños considera que "hoy es un día grande para la Justicia española". "Es un día grande porque por fin hacemos algo que parecía durante años que no íbamos a ser capaces de decir nunca y es que se ha renovado el CGPJ", ha señalado. Con todo, el ministro ha asegurado que ahora toca que los vocales "hablen, dialoguen y se pongan de acuerdo en la figura de la nueva presidenta, del nuevo presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial". El titular de Justicia ha insistido en que la "anomalía" del 'bloqueo' que era "continuamente recordada" como una "una preocupación de la Comisión Europea" ha pasado ahora a una "felicitación" del órgano comunitario en el informe del Estado de Derecho hecho público esta misma semana. VE "POSITIVO" EL INFORME SOBRE EL ESTADO DE DERECHO "Europa le dice a España que enhorabuena por el acuerdo, que es un buen camino el de los grandes pactos para conseguir que las instituciones en nuestro país funcionen, como funciona nuestro Estado de Derecho con total normalidad desde hoy", ha apuntado. Preguntado por el informe del sobre el Estado de Derecho en España que avisa del daño a los jueces por las críticas políticas y de le necesidad de reforzar la independencia del fiscal general, Bolaños ha defendido que el documento "es muy amplio" y considera que "los puntos fundamentales de ese informe son muy positivos para España". El ministro ha incidido en que en el texto no hay "ni un solo reproche ni una sola recomendación" sobre la ley de amnistía. "Yo creo que los que tenían discursos apocalípticos de lo que iba a decir Europa sobre la amnistía pues ya se están dando cuenta que Europa vive con normalidad la amnistía porque hay docenas de ellas aprobadas en Europa", ha añadido. Sobre el punto relativo a la independencia de los jueces, Bolaños ha señalado que en España hay leyes que tienen "más de 20 años" para garantizarla. "En las propias encuestas que hace el CGPJ no hay entre los jueces ninguna duda de que actúan con independencia y con imparcialidad, igual que lo hace la Fiscalía General del Estado", ha agregado.

