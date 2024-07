Sumar propone construir 500.000 viviendas públicas con alquiler mensual de 400€ en zonas con altos precios

El portavoz económico de Sumar, Carlos Martín, ha planteado la construcción de 500.000 viviendas públicas con un alquiler de 400 euros mensuales en zonas de mercado tensionado, donde no sea suficiente la movilización de inmuebles vacíos. Así lo ha trasladado a través de varios mensajes en la red social 'X', donde apunta que eliminar la 'Golden Visa' es positivo, pero que es necesario que el Gobierno fomente un gran parque de vivienda púbolica en alquiler, no descalificable, como propone su formación y que estaría basado en dos principios básicos. Un primer eje sería la movilización de la vivienda vacía, ofreciéndose el sector público como "gestor seguro y garantizado" para rentarlas por un alquiler "asequible" y "rehabilitando", con fondos europeos, aquellas que necesiten reforma antes de ser alquiladas. La segunda acción consistirá en construir, en zonas tensionadas donde la vivienda vacía "no sea suficiente", 500.000 viviendas para rentarlas por un alquiler de 400€ al mes. "Se construirían en suelo público y se financiarían reorientando los créditos blandos de la adenda europea", ha explicado. EL MODELO DE COLABORACIÓN PÚBLICO-PRIVADA ES "FALLIDO" Es más, Martín defiende que en la construcción de este medio millón de pisos el sector público "debe asumir el papel de promotor directo", pues considera que el modelo de colaboración público-privada ha resultado "fallido". "Las inmobiliarias privadas deben quedar excluidas de esta acción, pues suponen un sobrecoste innecesario y además generan inseguridad en el mantenimiento de la titularidad público del parque", argumenta el portavoz económico de Sumar. De hecho, critica que el modelo desplegado hasta ahora de colaboración entre el sector público y el privado ha llevado a que "millones" de pisos de protección oficial hayan terminado en el "mercado especulativo". "Desgraciadamente este modelo sigue vivo en la cabeza de muchos políticos y gestores públicos", ha zanjado. Ya ayer en la sesión plenaria en el Congreso apeló a la necesidad de potenciar las políticas públicas para facilitar el derecho a la vivienda, dado que Martín reivindicó que debe prohibirse la compra para aquellos que lo ven como un "activo de inversión", mayor control del alquiler en zonas tensionadas y movilizar la vivienda vacía, elevando su fiscalidad cuando no haya otra fórmula para que afloren. Precisamente hoy se ha conocido que el Gobierno aprovechará la tramitación de la ley orgánica de medidas de eficiencia en la justicia y de protección de los consumidores para introducir, vía enmienda, la supresión de las 'Golden Visa' para los extranjeros no residentes en la Unión Europea que invierten más de 500.000 euros en vivienda, una medida que se inició en 2013 durante el Gobierno del Partido Popular (PP). También introduce otra modificación a este texto para que las comunidades de propietarios tengan capacidad para decidir si permiten o vetan el establecimiento de pisos turísticos en su bloque de edificios. En el caso de los pisos turísticos, el socio minoritario consideraba que el plan del Ministerio de Vivienda aún era insuficiente y recientemente presentó una iniciativa para instar a subir su fiscalidad. Concretamente, demandan que los pisos turísticos tengan un IVA del 21% en los próximos Presupuestos Generales del Estado, para así hacer esta actividad menos rentable y favorecer, con ello, el alquiler para residencia habitual.

