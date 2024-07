La C.Madrid insiste, sobre la reforma de Extranjería, en que "no se puede hacer una imposición sin contar con las CCAA"

La consejera de Familia, Juventud y Asuntos Sociales de la Comunidad de Madrid, Ana Dávila, ha insistido este martes, a unas horas de que el Congreso vote la toma en consideración de la reforma del artículo 35 de la Ley Extranjería, en que "no se puede hacer una imposición" a las autonomías sin contar con ellas. "No se puede hacer una imposición sin contar con las comunidades autónomas de algo que siempre se ha hecho en el marco de conferencias sectoriales y en el marco de acuerdos y de dotación económica para tratar de atender a los menores extranjeros no acompañados", ha señalado Ana Dávila respecto a la reforma con la que el Ejecutivo pretende que, en situaciones excepcionales, se pueda llevar a cabo un reparto obligatorio de estos jóvenes desde las autonomías de llegada al resto. En un acto con motivo de la próxima celebración del Día de los Abuelos, la titular de Asuntos Sociales ha defendido la "solidaridad" de las distintas regiones y ha criticado la "inacción" del Gobierno central, tanto en el control de fronteras y en los países emisores de migrantes, como a la hora de "coordinar" esos repartos y permitir así que las comunidades puedan "atender de forma adecuada a todos estos menores". "Llevamos muchos meses trasladando la necesidad de esta información, coordinación y financiación porque nuestros recursos ya están muy tensionados en algunas regiones e incluso colapsados, y evidentemente aquí el presidente del Gobierno (Pedro Sánchez) se tiene que poner a la cabeza de los ministerios que tienen que poner acciones", ha defendido la consejera madrileña en alusión a los de Exteriores, Interior y Defensa para "que esto no sea un efecto llamada de las mafias en el tráfico de personas". Por otro lado, Dávila ha vuelto a afear la "inacción" del Ejecutivo central en el control de entrada en el Aeropuerto de Barajas, situación que le trasladó por carta el pasado viernes al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, para que "no se produzcan escalas fraudulentas". Ya este lunes, la consejera salió de la Conferencia Sectorial de Inmigración celebrada en la sede del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones "sin obtener ninguna respuesta" por parte del Gobierno de España a sus demandas, según lamentado a su salida, y remarcó el "colapso" que, según sostienen, están sufriendo las autonomías fruto de la actual "crisis migratoria".

