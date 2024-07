El PP dice que Álvaro Ortiz es "el abogado de los Sánchez-Gómez" tras recurrir la Fiscalía la testifical del presidente

El portavoz del Grupo Popular en el Congreso, Miguel Tellado, ha asegurado este martes que el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz se ha convertido en el "abogado de los Sánchez-Gómez" y ha recalcado que no debería seguir en su puesto porque actúa como el "ministro 23". Así se ha pronunciado después de que el fiscal del caso en el que se investiga a Begoña Gómez por los presuntos delitos de tráfico de influencias y corrupción en los negocios haya recurrido este martes la resolución del juez por la que acordaba la declaración como testigo del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Alega que esa diligencia "no es necesaria para los fines de la investigación que se supone en curso". En una rueda de prensa en el Congreso, Tellado ha asegurado que el fiscal general del Estado "se ha convertido en el abogado de familia de los Sánchez-Gómez" y "trabaja al servicio de los intereses de esa familia". A su entender, García Ortiz hace un "flaco favor a las instituciones democráticas de España". "Es una suerte de ministro 23 que desde luego creo que manifiesta día tras día", ha dicho, para añadir que "no debería seguir ni un minuto más en el puesto que ocupa". DENUNCIA UNA "CACERÍA" CONTRA EL JUEZ PEINADO Al ser preguntado cómo valora las declaraciones del ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, asegurando que lo que le está ocurriendo a Sánchez y a su mujer es una persecución política "despiadada", Tellado ha asegurado que es el juez Juan Carlos Peinado que está investigando a la esposa del presidente el que está "siendo víctima de una persecución política despiadada". "El Gobierno, el Partido Socialista, con la connivencia de sus socios, está iniciando una cacería contra un juez que está haciendo su trabajo. Y eso me parece francamente lamentable, francamente despreciable", ha declarado Tellado. El portavoz del Grupo Popular en el Congreso ha criticado las declaraciones públicas de Bolaños contra Peinado. "Escuchar al ministro de Justicia criticar a un juez es algo que no cabe en una democracia como la nuestra", ha finalizado.

