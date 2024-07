El Gobierno ve una "causa política" contra Sánchez y no desvela si declarará ante el juez

La portavoz del Gobierno y ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes, Pilar Alegría, ha afirmado este martes que el proceso judicial que investiga a la mujer del presidente, Begoña Gómez, es en realidad "una causa política" alentada por PP y Vox para atacar a Pedro Sánchez y su familia. Además, no ha aclarado si el jefe del Ejecutivo prestará declaración ante el juez, que ha pedido que comparezca como testigo. Así, ha pedido esperar a que se resuelvan los dos recursos presentados --por la defensa de Begoña Gómez y por la Fiscalía-- en contra de la decisión del juez de que Sánchez preste declaración desde el Palacio de La Moncloa, antes de desvelar si contestará a las preguntas o se acogerá a su derecho a guardar silencio. "Pareciera lógico que tuviéramos que esperar al resultado y a ver cómo se resuelven estos recursos", ha respondido Alegría en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros que se ha celebrado este martes en Moncloa, al ser interrogada sobre este asunto. SÁNCHEZ NO HA RECIBIDO LA NOTIFICACIÓN, SEGÚN MONCLOA Además, la portavoz ha recriminado que a esta hora el presidente del Gobierno todavía no ha recibido la notificación de la decisión del juez Juan Carlos Peinado, que pretende acudir a La Moncloa el próximo martes 30 de julio para que Sánchez declare como testigo en la causa contra su mujer, que está investigada por presuntos delitos de tráfico de influencias y corrupción en los negocios. "Este asunto es exactamente lo que parece. Esto no es una causa judicial, es una causa política alentada por la derecha y por la ultraderecha y que sólo tiene un objetivo claro, atacar al presidente del Gobierno y a su familia y erosionar a este Gobierno progresista", ha lanzado la portavoz. Cuando se cumple un año de las últimas elecciones generales, la portavoz ha señalado que la "frustración" de la oposición y la "no aceptación" del resultado electoral del 23J es lo que está provocando la estrategia del PP durante este año, basada en "el odio, la rabia y la ira", según ha espetado. PP Y VOX "NO ACEPTAN" EL RESULTADO DEL 23J "Lo digo precisamente hoy, que hace un año que se celebraron las últimas elecciones generales donde más de 12 millones y medio de españoles y españolas dijeron con su voto alto y claro 'no' a un gobierno del Partido Popular y de Vox y 'sí' a un gobierno progresista", ha apuntado en un tono muy duro contra los de Alberto Núñez Feijóo. "Ya está bien, le pido al Partido Popular que asuma de una vez con responsabilidad el mandato de las urnas, porque lo que las urnas no le dieron no lo van a conseguir con oscuras maniobras", ha lanzado a continuación. LAS PRISAS NO SON BUENAS CONSEJERAS Alegría ha seguido cargando contra la actuación del juez Peinado al señalar que está llevando a cabo un proceso "cuanto menos innovador", ha indicado en tono irónico, a través de una causa "prospectiva" que está prohibida por el Tribunal Supremo, según ha advertido. Asimismo, ha insistido en que el objetivo de esta causa es "erosionar al presidente y al Gobierno progresista" pero ha lanzado una advertencia. "Ya le digo que se arme de paciencia, que las prisas nunca son buenas consejeras. De hecho, siempre terminas por darte algún golpe si te dejas llevar por estas prisas", ha avisado a continuación.

