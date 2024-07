Schinas llama a una política de defensa común y cree que "es el momento de que Europa construya su propio escudo"

El vicepresidente de la Comisión Europea, Margaritis Schinas, ha incidido en la necesidad de que Europa cuente con una política europea de defensa común, y ha considerado que "es el momento de construir nuestro propio paraguas y nuestro propio escudo" frente a las amenazas. "Es algo obvio. Todos los europeos juntos gastamos cada año 400.000 millones de euros para defensa y tenemos políticas de defensa nacionales, fragmentadas. Y cuando necesitamos dar respuestas armonizadas, colectivas, con menos dinero se podría hacer más. Por ello, el llamamiento para una política europea de defensa común, porque no habrá siempre alguien que va a tener un paraguas o un escudo para que Europa vaya a esconderse o protegerse", ha manifestado. Schinas ha participado este lunes en San Sebastián en el curso de verano de la UPV/EHU 'Los retos actuales de la Unión Europea', donde ha hecho un repaso de la legislatura desde 2019, y ha destacado que los últimos cinco años han sido "los años más turbulentos, más difíciles en la historia de la Unión Europea". "Una pandemia, la primera de amenazar la humanidad desde 1918, la primera guerra en el continente europeo desde el 1945, retos energéticos, instrumentalización de migraciones en nuestra frontera exterior, infraestructuras críticas amenazadas, ciberataques masivos, oleadas de desinformación y una explosión en Oriente Medio", ha recordado. Así, ha calificado este mandato europeo de Ursula Von der Leyen como el de "las crisis profundas, sucesivas y que no se podrían prever". "Hemos hecho frente a este desafío con un enfoque sin complejos, rompiendo muchos estereotipos y tabús de décadas y basándonos a dos tipos de políticas europeas: la Europa que protege y la Europa de oportunidades", ha sostenido. En su opinión, a raíz de los problemas que ha tenido que afrontar en este periodo, en Europa "se acabó la época la era de la inocencia, de la ingenuidad". "Pensábamos que somos europeos, nada nos puede pasar. Pero cuando todo el planeta buscaba mascarillas y ventiladores, Europa tuvo que ir al final de la cola", ha recordado, al tiempo que ha añadido que cuando Rusia invadió Ucrania "instrumentalizó la exportación de energía" lo que supuso para Europa "un duro despertar, pero a la vez nos hizo recapacitar". Según ha señalado Margaritis Schinas, hay cambiar "para seguir siendo relevantes e importantes en este mundo". "Y la respuesta a esta época nueva de madurez en la política europea es la autonomía estratégica", ha apuntado. En su opinión, "la respuesta es un nuevo enfoque que hace frente a estos retos que nos rodean, que impulsa el potencial europeo en seguridad, que reduce las dependencias" de Europa y, al mismo tiempo, la "posiciona y proyecta" junto con sus aliados internacionales para mejorar la cadena de suministros. El vicepresidente de la Comisión Europea también ha valorado que Europa haya fortalecido su "resiliencia" a través de instrumentos como el programa Next Generation o el programa europeo de vacunación contra el Covid, que "ha permitido salvar millones de vidas". Asimismo, ha considerado que, "en este mundo cada vez más inestable, más oscuro, más inseguro", Europa tiene que seguir "reforzando y priorizando su enfoque sobre las personas". "Tenemos que desbruselizar Europa, hablar de Europa como un patrimonio común, como algo que nos une, no como una ciencia", ha aseverado. Margaritis Schinas se ha referido también a las recientes elecciones europeas en las que "se preveía la llegada de un tsunami de extremismo y de populismo en Europa", algo que "no sucedió". "El nuevo Parlamento, Europeo, es más diverso, más caleidoscópico, quizá más polarizado, pero la realidad es que existe una amplia mayoría de fuerzas políticas que quieren hacer avanzar Europa", ha sostenido. PRIORIDADES En cuanto a las prioridades para la nueva legislatura, ha señalado que una de ellas es que Europa "debe cimentar su prosperidad crecimiento" porque "es la manera de preservar quiénes somos y cómo vivimos". "Necesitamos, para que Europa siga siendo competitiva, apoyar a la industria, reducir los costes para las empresas, mejorar el acceso a la financiación, apoyar a las pymes, contar con mano de obra especializada y potenciar todavía más nuestro mercado común", ha apuntado. Según ha señalado, "el problema que tenemos es que todo esto tiene que funcionar al unísono, al mismo tiempo, y hasta ahora esto no lo hemos logrado. Muchas veces estas piezas, estas prioridades, se mueven de manera fragmentada y a ritmo diferenciado y este es el momento que todo eso se haga a la vez". Otra de las prioridades es "la defensa de nuestros valores", ya que, por primera vez "después de décadas de certeza de vivir en democracias que no peligran, se puede decir claramente que en Europa hay serio riesgo, serias amenazas sobre nuestro modelo de sociedad y nuestro modo de vida". "Tenemos que seguir reforzando las defensas de nuestras democracias y seguir defendiendo un mundo multilateral en orden, con reglas, sobre todo en un momento donde hay más y más líderes autoritarios que interpretan que la multipolaridad es una competencia entre los más fuertes", ha manifestado, al tiempo que ha abogado por una Europa que "evoluciona y que decide, no que se impone, accesible, abierta, fácil para los ciudadanos, que no sea propiedad de los pocos, pero una idea de todos". EJÉRCITO EUROPEO En cuanto a la creación de un ejército europeo, Schinas ha asegurado que "no habrá un batallón Úrsula" y ha considerado que se pueden hacer "muchas más cosas para la defensa común europea, que quizá serían mucho más eficaces que un ejército europeo". Así, se ha referido a propuestas como las ideas de los primeros ministros griego y polaco de "construir un sistema único europeo de defensa antiaérea". "Hay otros proyectos, otras ideas de financiar y construir una eurocorveta, un barco de guerra europeo, un dron europeo. Primero tenemos que aclarar qué es lo que queremos hacer en defensa común, cómo pagarlo, cómo hacerlo. Todo eso es perfectamente posible, factible. No es ciencia ficción, no es extremo, se puede hacer", ha apuntado. También se ha referido a la propuesta de Josep Borrell, que cree que pondrá en práctica el año que viene, de crear una Fuerza Europea de Reacción Rápida, que se podrá desplazar, "no para ganar la guerra en Ucrania o en Oriente Medio, sino cada vez que hay un interés común de los europeos que hay que defender" en casos, por ejemplo, de evacuaciones. Finalmente, el vicepresidente de la Comisión Europea ha afirmado que Europa es "víctima de amenazas y ataques" porque hay "muchos líderes y regímenes autoritarios alrededor que quieren ver el proyecto europeo fracasar". "No es sólo la guerra, la batalla también es la guerra cibernética, es la guerra híbrida, las campañas de desinformación, los bulos, las mentiras y el uso maligno de los algoritmos. Hacen todo lo que pueden para desestabilizar nuestro modelo democrático. Por eso, hace falta defendernos y protegernos. Hace falta capacidad de responder, de desmentir, de contrarrestar, y eso se hará de manera mucho más intensa en la próxima Comisión", ha concluido.

