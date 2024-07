Lamadrid señala que "el objetivo es estar cien por cien centrada en rendir en el agua"

Sevilla, 19 jul (EFE).- La windsurfista Pilar Lamadrid, debutante en unos Juegos y representante española en iQFOil femenino, clase que también se estrena en París 2024 y que abre el domingo 28 de julio, junto a la 49er, el programa olímpico de vela en Marsella, ha asegurado que "el objetivo es estar cien por cien centrada en rendir en el agua".

La sevillana de 27 años, que viaja este fin de semana a la ciudad costera francesa sede de la vela, ha reconocido que han demostrado en el ciclo olímpico que pueden "estar ahí" -lucha por las medallas- y que han trabajado "en esa línea".

"Que últimamente los resultados no hayan acompañado del todo no significa nada, porque sabemos el potencial que tenemos. Ahora sólo hay que tener la mente fría, olvidarnos de las expectativas y salir a competir como sabemos hacerlo. El resultado final será una consecuencia de cómo sepamos adaptarnos a la semana de competición", ha relatado Lamadrid.

La deportista afincada en El Puerto de Santa María (Cádiz), en un comunicado, ha desvelado que "algunos compis olímpicos" le han aconsejado que cree su "propia burbuja" para no abrumarse "mentalmente" durante los Juegos y que una de las cosas que hará será "el cambio de tarjeta sim" para de alguna forma limitarse en " las redes sociales".

Lamadrid también ha reconocido que se lleva a Marsella como talismán "una bandera de España que cosió" su abuela (que también se llamaba Pilar) y que posteriormente firmó su madre para que se acordaran de la familia cada vez que se marcharan para competir.

"Me da la fuerza de acordarme de los míos, los que están y los que ya no, sabiendo que están conmigo pase lo que pase; y también la fuerza de orgullo español, que me llena por dentro", ha destacado la regatista, quien ha subrayado que todavía no es consciente de que estar en los Juegos "es un hecho y un objetivo más que cumplido".

"Tengo claro que el objetivo ahora es vivirlo al máximo, disfrutar del momento presente en cada minuto de regata y dar absolutamente todo lo que tengo que dar. Con eso estaré satisfecha, que es lo único que puedo controlar. El resultado será consecuente", ha relatado Lamadrid, quien ha puntualizado que "el 2 de agosto -fecha en la que concluye la competición en su clase- va a ser un día espectacular y emocionante, venga lo que venga".

La andaluza ha anunciado, por otra parte, que, en su caso, no estará en la ceremonia inaugural de los Juegos el 26 de julio en París, en la que uno de los abanderados será una compañera del equipo español de vela, Támara Echegoyen, porque quiere "priorizar el descanso" al estar Marsella a unos setecientos kilómetros de la capital francesa e iniciar su competición dos días después. EFE

