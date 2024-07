Gobierno Aragón: Montero no reúne a las comunidades para dialogar sobre financiación "porque negocian con Cataluña"

El consejero de Hacienda, Interior y Administración Pública del Gobierno de Aragón, Roberto Bermúdez de Castro, ha afirmado este miércoles que la ministra del área, María Jesús Montero, no pone en marcha la mesa de la financiación autonómica "porque están negociando con Cataluña". En la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, Bermúdez de Castro ha señalado que "Cataluña pretende recaudar todos los impuestos, dar al Reino de España el coste de sus servicios y el resto de la pasta 'me lo quedo yo y te doy un poco para los pobres", lo que "rompe los principios equitativos del Estado". Ha dicho que el Gobierno de España paga partidas como las pensiones, Defensa y el desempleo. El titular de Hacienda ha recordado que este martes ha participado, en Madrid, en una reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera, con "una de las posturas más positivas dentro del Consejo" por parte de Aragón, indicando que pidió a Montero que sea "valiente" y convoque a las comunidades para negociar el nuevo sistema de financiación. Bermúdez de Castro ha dejado claro que el grupo de trabajo de comunidades autónomas en torno a la despoblación, que impulsó el anterior presidente de la Comunidad Autónoma, Javier Lambán, "sigue vigente al 99,99 por ciento". "No hay que modificar el acuerdo que hubo entonces porque sigue vigente", ha zanjado. Ha comentado que, históricamente, los acuerdos sobre la financiación autonómica se tomaban en el seno del Consejo, a continuación lo ratificaban los grupos políticos mayoritarios y después se aprobaban en el Parlamento, pero ahora "Montero pretende lo contario, que los partidos se pongan de acuerdo y las comunidades nos sumemos. No". El consejero ha recalcado que el Gobierno de Aragón representa los intereses de todos los aragoneses y ha insistido en solicitar a Montero que convoque este grupo de trabajo. "Si lo tiene todo tan claro, convóquenos", le ha retado, haciendo hincapié en que "Aragón no quiere ganar 10-0, pero tenemos que hablar".

