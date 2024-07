El PP, a la "expectativa" y sin descartar que "Abascal pueda cambiar de opinión a nivel de Baleares"

El portavoz del PP en el Parlament, Sebastià Sagreras, ha afirmado que su grupo está "a la expectativa" de la situación en el Parlament, sin descartar que el líder de Vox, Santiago Abascal, "cambie de opinión a nivel nacional o pueda cambiar de opinión a nivel de Baleares". "Esperaremos acontecimientos. Creemos que sería deseable que los que han roto el acuerdo sean los que se pongan en contacto con nosotros. Así, analizaríamos las circunstancias, y, en consecuencia, deciríamos", ha matizado el 'popular'. En esta línea se ha expresado Sagreras en la rueda de prensa posterior a la Junta de Portavoces, en la que se ha fijado el 7 de agosto para celebrar la Diputación Permanente que decidirá el día del pleno extraordinario para tratar la revocación del presidente del Parlament, Gabriel Le Senne. Interrogado entonces por el sentido del voto del PP tanto para convocar un pleno extraordinario como para la salida de Le Senne, el portavoz ha insinuado que "queda un mes y medio, y las circunstancias pueden cambiar". "En su momento tomaremos las decisiones. No es algo que tengamos que decidir en este momento. Según se den las circunstancias, decidiremos cómo votaremos la remoción", ha recalcado. Mientras, ha dicho, el PP seguirá gobernando "con determinación" y con la "única hoja de ruta" a partir de ahora, que es el programa del PP y el acuerdo de 20 puntos que se firmó con el diputado de Formentera. "El PP seguirá gobernando e iremos negociando iniciativa a iniciativa, sacando adelante los puntos de nuestro programa", ha insistido Sagreras. REUNIÓN CON VOX Preguntado por la reunión del seguimiento del pacto que estaba prevista para este jueves, el portavoz ha matizado que se habló hace semanas, "pero la verdad es que a día de hoy no se ha concretado la hora de la reunión" y, por tanto, no está en disposición de afirmar que se producirá. "No puedo confirmar que se vaya a producir porque la reunión se había fijado para mañana sin hora y esta última semana no la hemos definido", ha especificado. Y por último, preguntado por las insinuaciones del portavoz del PSIB, Iago Negueruela, de que el PP esté negociando con algunos diputados de Vox para conseguir su apoyo, Sagreras ha evidenciado que "Vox es un único grupo" y que el socialista "sigue en su actitud de intentar meter fango y que cuanto peor, mejor".

