La borrasca Therese afectará hoy especialmente a Canarias, con el descenso de temperaturas y fuertes vientos

Una pareja bajo una borrasca en Castellón. / Imagen de archivo EFE - Andreu Esteban

De borrasca en borrasca, en esta ocasión, es la llamada Therese la que estará presente en parte de la península Ibérica este miércoles. Su avance desde el suroeste hacia el nordeste del país ha originado un temporal caracterizado por intensas precipitaciones, viento y fuerte oleaje. El fenómeno golpeará durante la jornada de hoy, especialmente, al archipiélago canario, donde se han activado avisos amarillos por la previsión de condiciones meteorológicas adversas, según ha informado la Agencia EFE.

Las islas Canarias experimentarán precipitaciones casi generalizadas, con posibilidad de que sean especialmente intensas en la zona norte de aquellas islas con mayor relieve, como La Palma y Tenerife. En paralelo, la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha especificado que la región se verá afectada por un descenso de las temperaturas, a lo que se sumarán rachas intensas de viento y oleaje.

Por otra parte, Andalucía occidental, el área de Alborán y algunos puntos de Extremadura se encuentran ante la posibilidad de chubascos ocasionales y tormentas, extendiéndose la inestabilidad a otras áreas del extremo occidental de la Península, aunque de forma más localizada. En la mayor parte de la Península y Baleares, el pronóstico indica que se mantendrán cielos despejados o poco nubosos, si bien persistirán intervalos de nubes bajas durante las primeras horas.

Evolución prevista por territorios: Canarias será la comunidad más afectada

El pronóstico presenta marcadas diferencias regionales. En Galicia, predominarán cielos nubosos que tenderán a despejarse, con posibles lluvias débiles y mínimas en ascenso. En el interior, el viento será flojo y variable, aumentando en la costa. La comunidad vecina, Asturias, registrará brumas vespertinas en el litoral oriental y un patrón de cielos nubosos que tenderán a despejarse en la mayoría de la región, aunque las máximas descenderán, sobre todo en el tercio occidental.

En Cantabria, se prevén cielos cubiertos y máximas en ascenso en la franja litoral. Lo mismo ocurrirá con el País Vasco, donde se pasará de cielos despejados a cubiertos durante el día, y se anticipan aumentos notorios en las mínimas en Guipúzcoa, acompañados de rachas muy fuertes en zonas altas de la mitad oriental.

Para Castilla y León, la Aemet prevé posibles bancos de niebla por la mañana en el nordeste y chubascos dispersos en el suroeste. Las mínimas subirán y las máximas bajarán en la comunidad. En Navarra, el aumento de las mínimas será especialmente reseñable en la vertiente cantábrica, con vientos fuertes en zonas elevadas. Y en La Rioja experimentará cielos poco nubosos, mínimas estables o en ascenso, y máximas levemente menores en la sierra.

En Aragón, el tiempo será estable, aunque con más nubes al norte y en el ibérico zaragozano, y un descenso ligero de temperaturas máximas. Cataluña presentará cielos parcialmente cubiertos en la costa, mayores intervalos de nubes en el nordeste y probabilidad de lluvias débiles, con la cota de nieve situada entre 1.400 y 1.700 metros.

En Extremadura, los intervalos nubosos serán constantes, sin descartar precipitaciones dispersas, especialmente en el oeste, mientras que las mínimas subirán y las máximas bajarán respecto a la jornada anterior. En la Comunidad de Madrid, persistirá la estabilidad con cielos poco nubosos y mínimas en ascenso generalizado excepto en la sierra, donde podrán descender ligeramente.

La previsión para Castilla-La Mancha, según pronostica la Agencia EFE, anticipa cielos poco nubosos con nubes medias y altas, ascenso notable de mínimas en ciertas áreas, y máximas a la baja. La Comunidad Valenciana tendrá pocas nubes durante el día, aunque se prevé un descenso más marcado de las máximas en la mitad sur de Valencia y norte de Alicante.

La Región de Murcia se mantendrá con intervalos de nubes medias y altas, con riesgo limitado de lluvias débiles en el noroeste e interior, y máximas a la baja en las zonas interiores. En lo que se refiere a las Islas Baleares, esta presentará bancos de niebla en Mallorca y Menorca, con cielos poco nubosos y vientos que aumentarán por la tarde.

El portavoz de la Agencia Estatal de Meteorología, Rubén del Campo, avisa de que las fuertes lluvias que se esperan durante esta jornada, junto a las ya caídas durante las anteriores, puede provocar inundaciones y desprendimientos de tierra, por lo que pide especial precaución

Por su parte, Andalucía tendrá intervalos de nubosidad, quedando los cielos poco nubosos, y se prevén precipitaciones débiles a moderadas que serán más probables e intensas en la mitad occidental, mientras que las mínimas subirán y las máximas podrían bajar o permanecer estables. Finalmente, en Canarias se registrarán lluvias, especialmente en el norte de las islas occidentales, y localmente intensas en La Palma y Tenerife, además de un descenso de las temperaturas y episodios de viento fuerte en las zonas de mayor altitud.