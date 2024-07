Ortuzar afirma que el PNV apoyará la reforma de la Ley Mordaza si va en la dirección de sus planteamientos

El presidente del EBB del PNV, Andoni Ortuzar, ha afirmado este martes que los jeltzales apoyarán la reforma de la Ley Mordaza que ha anunciado el Gobierno del PSOE y Sumar si va en la dirección de sus planteamientos. Además, ha reprochado al Ejecutivo que vuelva a actuar "otra vez mal" al no hablar con los partidos que le respaldan y confía en que lo haya hecho con EH Bildu y ERC, que hicieron "inviable" que esta norma se aprobara la pasada legislatura. Ortuzar ha realizado estas declaraciones en una comparecencia celebrada tras la reunión que ha mantenido en el Palacio de Ajuria Enea, en Vitoria-Gasteiz, con el Lehendakari, Imanol Pradales, con la que el presidente del Gobierno vasco ha culminado su ronda de contactos con los partidos políticos. El líder jeltzale ha explicado que el PNV está al tanto del anuncio que ha realizado la vicepresidenta Yolanda Díaz sobre que Sumar y el PSOE han alcanzado un acuerdo para la reforma de la Ley Mordaza, aunque no del texto, "algo bastante habitual en este Gobierno", que luego "necesita a los demás, pero hace los anuncios antes" de hablar con el resto de formaciones. Por ello, ha considerado que el Ejecutivo vuelve a actuar "otra vez mal" en este procedimiento, porque debería haber hablado "especialmente con el PNV", que fue el primer partido que presentó un texto alternativo "para suprimir los aspectos lesivos de la Ley Mordaza". Andoni Ortuzar ha recordado que presentaron 44 enmiendas "que iban arreglando todos los problemas que tenía la Ley Mordaza". Tras precisar que ese proyecto "contaba con el beneplácito del Gobierno", ha subrayado que no salió adelante la pasada legislatura porque ERC y EH Bildu "se empeñaron en meter nuevos contenidos a la Ley", como las pelotas de goma, etc. "BIENVENIDO SERÁ" "Aquello hizo inviable que saliera al acuerdo. Nosotros hemos ido, día tras día, poniendo ese tema encima de la mesa, en el debate de investidura, etc. Por lo tanto, aunque el procedimiento esté mal, si los contenidos van en la dirección que nosotros decíamos, bienvenido será", ha asegurado. En todo caso, espera que el Gobierno "haya hablado con los dos grupos que hicieron inviable el cambio de Ley", en referencia a EH Bildu y ERC. "Podemos estar otra vez en el día de la marmota, es lo que este Gobierno no termina de aprender, que tiene que hablar antes de hacer anuncios. Tiene que hablar con los que garantizamos que salgan las cosas", ha reiterado.

Compartir nota: Guardar Nuevo