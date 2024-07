Las CCAA del PP garantizan un frente común en el CPFF contra la financiación singular para Cataluña

Varios gobiernos autonómicos del PP han adelantado una posición común dentro del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) de este lunes contra la propuesta de financiación singular para Cataluña, advirtiendo de que "no existen motivos técnicos" para este tratamiento especial y que supondrá quitar recursos a otras comunidades de régimen común. Así se han ido expresando los consejeros de Aragón, Andalucía, Galicia y Comunidad Valenciana en declaraciones a los periodistas a su llegada a la reunión de este Consejo de Política Fiscal y Financiera en la que también se abordará la reforma de la financiación autonómica. Los diferentes consejeros 'populares' han ido criticando a su llegada la propuesta de financiación singular para Cataluña, insistiendo en una negociación multilateral con el resto de comunidades autónomas y criticando los "motivos políticos" para acceder al trato singular. "No podemos permitir nuevos agravios", ha denunciado la consejera andaluza Carolina España, que ha alertado de que no existen motivos técnicos para una financiación singular para Cataluña, a la vez que ha dicho que este trato supondría una "mayor desconexión" con el resto de España.

