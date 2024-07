Viaje de vuelta a la adolescencia noventera con los tres "supervivientes" de Take That

Lara Malvesí

Barcelona, 13 jul (EFE).- El grupo británico Take That, que un día formaron cinco chicos, como toda 'boy band' de los noventa que se preciara, aunque actualmente solo queden tres en el proyecto, ha llevado de vuelta a los noventa, a la 'Superpop' y los pósters en la pared a las miles de fans que ansiaban reescuchar sus baladas de pop y desamor.

Gary Barlow, Howard Donald y Mark Owen ya sobrepasan los cincuenta, pero lo han dado todo -cambios de vestuario y coreografías incluidas- para convertir su velada en el festival Alma en el Poble Espanyol en una cita memorable tirando de treinta años de temas publicados entre las ideas y venidas de la formación.

España fue uno de sus grandes feudos hace tres décadas, en ese momento en que "New Kids on the Block" estaba pasado de moda y aún no había llegado Backstreet Boys, que llenaría el hueco, y por eso tras Barcelona seguirán su final de gira europea por Marbella (15 de julio), Sevilla (16) y Madrid (17).

"España fue uno de los países fuera de Reino Unido donde más vendimos y sentimos haber tardado tanto en volver. La próxima vez no os haremos esperar tanto", ha dicho Owen.

'Greatest Day', del álbum The Circus (2008), con la banda ya estabilizada tras la salida tortuosa de Robbie Williams y aún sumando a Jason Orange, que también se iría poco después, ha servido para arrancar al público y plantear las bases de la velada: una noche para divertirse y recordar qué hacíamos cuando sonaban cada una de las canciones.

De los temas más actuales, "Windows" y "This Life", de su álbum homónimo (el noveno), han sido de las más coreadas, sin contar, claro, "Relight my fire" y la versión de Bee Gees de "How deep is your love?".

Aunque el gran éxtasis, o la gran catarsis -según se mire-, ha llegado con "Never Forget" y, por supuesto, "Back for good", el tema más clásico de la banda, la canción de medio tiempo y letras que piden una segunda oportunidad para salvar la relación. Un buen drama para suspirar mientras forrabas la carpeta del colegio con las fotos de los de tu Take That favorito.

Con los parones y las idas y venidas de sus miembros, es difícil componer una línea temporal de Take That. Su último regreso fue en 2023 con el álbum 'The Life' y el anuncio de esta gira "This Life Under the Stars".

Entre un público en el Poble Espanyol en el que no faltaban británicos de visita a Barcelona, el trío ha sacado banderas de Cataluña y España y ha deseado este domingo suerte a la Roja aunque justamente sea Inglaterra la otra finalista.

Hace unos años se hizo viral un reportaje emitido en 1996 en el que las fans de Take that lloraban desconsoladas al conocer la separación de la banda de Manchester. Sus declaraciones de angustia adolescente resultan cómicas pasado el tiempo.

Esta noche no ha habido desesperación ni lloros, aunque sí mucha nostalgia y la constatación de que en la vida nada es tan irreversible. Ni siquiera el fin de Take That. EFE

