Planas pide al PP que derogue la "tropelía de leyes" de concordia e igualdad "ahora que no tiene la presión de Vox"

El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, le ha pedido al PP que, aprovechando que "ya no tiene la presión de Vox", derogue la "tropelía de leyes" aprobadas en el último año en materia de violencia contra la mujer y de concordia. "En este año y pico se han aprobado decisiones y leyes que son una auténtica tropelía y hay que derogarlas", ha indicado Planas en referencia a las leyes de concordia e igualdad tras un desayuno informativo de Nueva Economía Fórum. También le ha solicitado que adopte una "postura responsable", ahora que "no tiene la presión de Vox" y derogue dichas leyes. "La norma de concordia de la sociedad española, es la Constitución española, no son las pseudoleyes de concordia y las decisiones en materia de igualdad aprobadas. Me parece que ahora sería una gran oportunidad para dejarlas de lado y derogarlas", ha insistido el ministro de Agricultura. Ha considerado, a su vez, como "muy buena noticia" para el mundo político que Vox rompa los gobiernos con los populares, y ha invitado al PP a aprovechar "la oportunidad" para "mirarse al espejo" y a que haga una "oposición responsable", empezando por el apoyo a la reforma de la Ley de Extranjería. "En los grandes temas hay que llegar a acuerdos con el Gobierno y en otros hay que diferenciarse. Y la modificación de la ley de extranjería es uno de esos grandes temas, el PP ahora que no tiene la presión de Vox debería poder adoptar una postura responsable y dar una respuesta positiva a una cuestión tan significativa y preocupante como es la de los menores no acompañados", ha concluido el ministro.

